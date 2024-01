Bancolombia detalla los cuatro planes para usuarios que abran cuentas por primera vez

Bancolombia informó que los colombianos interesados en abrir una cuenta de ahorros en su entidad, a partir de ahora, encontrarán nuevos planes que fueron diseñados según sus necesidades.



De acuerdo con el banco, uno de los propósitos de la entidad es evolucionar las cuotas de manejo a un nuevo modelo de pago, que busca que las personas siempre tengan posibilidades para elegir y pagar exclusivamente por los servicios que utilizan.

TENDENCIAS EL TIEMPO Foto: iStock

Las personas podrán elegir entre cuatro planes con cuotas de manejo que van desde $0 hasta $14.190 y aquí se los detallamos.



• Plan Cero: ideal para las personas más digitales que utilizan poco el efectivo y prefieren mover sus recursos por medio de transferencias, Código QR o con su tarjeta débito virtual. El cliente que quiera tener una tarjeta débito física, podrá solicitar su primer plástico sin costo. Este plan no tiene cobro de suscripción mensual.



• Plan Bronce: creado para quienes son digitales, pero hacen retiros esporádicos durante el mes y no quieren incurrir en mayores costos mensuales. Tiene un valor de suscripción de $5.990 mensuales.



• Plan Plata: creado para los que necesitan de todo un poco. Para quienes retiran efectivo constantemente. Tiene un valor de suscripción de $8.990 mensuales.



• Plan Oro: para aquellos que quieren retirar siempre sin costo y necesitan transferir a

otros bancos. Tiene un valor de suscripción de $14.190 mensuales.

¿Hay modificaciones para los planes actuales?

Bancolombia indicó que esta nueva oferta de planes aplica para las nuevas cuentas de

ahorros que se abrieron a partir del 22 de enero de 2024.



Por lo tanto, aquellos que utilicen cuentas antiguas como: las cuentas nómina, pensión o cuenta corriente no tienen cambios alguno en sus planes y el cobro de transferencias a Nequi solo aplica para los nuevos planes.



“Entendimos, por ejemplo, que no todos los clientes necesitaban ni utilizaban los retiros ilimitados. Por eso, creamos nuevos planes a la medida y enfocados en el pago por uso. Todos tienen diferentes características para retiros, transferencias y consignaciones”, explica Luz María Velásquez, vicepresidenta de Negocios Personas, Pymes y Empresas de Bancolombia.



Además, como respuesta a las dudas que se han presentado en redes sociales, Bancolombia escribió: "Si actualmente cuentas con un plan: Básico, Estándar, Premium y Nómina, tus transacciones a Nequi no tendrán costo Consulta tu plan en la App".

¡Hola! Si actualmente cuentas con un plan: Básico, Estándar, Premium y Nómina, tus transacciones a Nequi no tendrán costo Consulta tu plan en la App. Si tienes dudas adicionales, escríbenos por mensaje directo. 😉👌 Aleja. — Bancolombia (@Bancolombia) January 24, 2024

Asimismo, es importante anotar que, si bien los clientes actuales de la entidad

permanecerán en los planes que eligieron a la hora de su vinculación, podrán migrar a los nuevos en cualquier momento, si así lo prefieren.

