Bancolombia aclara a quiénes les aplicará el cobro de transferencias a Nequi

Luego de que se conociera que Bancolombia cobrará una cantidad de 500 pesos colombianos a algunos clientes por transferencias a Nequi, la entidad aclaró puntualmente a cuáles usuarios se les impondrá esta nueva medida.

La entidad financiera anunció que lanzó al mercado cuatro nuevos planes de cuenta de ahorros, para que sus clientes elijan el que más se ajusta a sus necesidades particulares.



"Las opciones van desde cero pesos para aquellos que son más digitales y usan

poco el efectivo, hasta planes para quienes prefieren tener algunos servicios

incluidos por el pago del valor de su suscripción", dijo Bancolombia en un comunicado.



El punto importante es que, esta nueva oferta de planes aplica para las nuevas cuentas de ahorros que se abrieron a partir del 22 de enero de 2024. Las cuentas de nómina, pensión o cuenta corriente no tendrán cambio alguno en sus planes.



Además, informaron que el cobro de transferencias a Nequi solo aplica para los nuevos planes, por lo que los clientes antiguos continuarán con las condiciones actuales.

(Vea: Esto cambiará en Renta Ciudadana si era parte de Familias en Acción o Devolución de IVA).

Nuevos planes de cuenta de ahorros de Bancolombia

Las personas podrán elegir entre cuatro planes con cuotas de manejo que van desde $0 hasta $14.190.



• Plan Cero: ideal para las personas más digitales que utilizan poco el efectivo y prefieren mover sus recursos por medio de transferencias, Código QR o con su tarjeta débito virtual. El cliente que quiera tener una tarjeta débito física, podrá solicitar su primer plástico sin costo. Este plan no tiene cobro de suscripción mensual. No incluye transferencias a Nequi, por lo que se cobrará 500 pesos más IVA en cada una.



• Plan Bronce: creado para quienes son digitales, pero hacen retiros esporádicos durante el mes y no quieren incurrir en mayores costos mensuales. Tiene un valor de suscripción de $5.990 mensuales. Incluye dos transferencias a Nequi.



• Plan Plata: creado para los que necesitan de todo un poco. Para quienes retiran efectivo constantemente. Tiene un valor de suscripción de $8.990 mensuales. Incluye cinco transferencias a Nequi



• Plan Oro: para aquellos que quieren retirar siempre sin costo y necesitan transferir a

otros bancos. Tiene un valor de suscripción de $14.190 mensuales. Incluye transferencias ilimitadas a Nequi.



LINA HERNÁNDEZ SERRANO

Redacción últimas noticias

También puede leer: