Banco de la República alerta de video falso para promover transacciones fraudulentas

El Banco de la República lanzó una alerta sobre un video falso que estarían utilizando delincuentes para realizar estafas a nombre del gerente general, Leonardo Villar.

"El Banco de la República informa que está circulando un video falso en redes sociales, supuestamente de Noticias Caracol y que utiliza imágenes del gerente del banco con un audio que no corresponde a la realidad", advirtió el Emisor.

Informamos que está circulando un video FALSO en redes sociales, supuestamente de Noticias Caracol y que utiliza imágenes del Gerente del Banco con un audio que no corresponde a la realidad, en el que invita a la ciudadanía a realizar inversiones financieras de carácter ilegal. pic.twitter.com/JokcCj5w5s — Banco República 🇨🇴 (@BancoRepublica) March 28, 2024

A través de este falso video los delincuentes invitan a la ciudadanía a realizar inversiones financieras de carácter ilegal.

"¡Noticias escandalosas! El Banco de la República ganó millones con un programa diseñado para los ciudadanos de a pie. El acceso ya está abierto", es el mensaje que comparten los delincuentes para engañar a personas incautas.

El Banco de la República reitera que ese video que circula en redes sociales es fraudulento y advierte de los riesgos de caer en el engaño de estas publicaciones falsas.

Adicionalmente, recomienda a toda la ciudadanía verificar la fuente de información, no diligenciar datos personales en enlaces no confiables y consultar los canales oficiales del Banco de la República para no ser víctima de estafas.