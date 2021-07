Banco responde a denuncia por cajero que entregó billetes falsos

Luego de que trascendió la denuncia de una mujer que aseguraba haber retirado un millón de pesos en un cajero del Banco Caja Social, y que todos los billetes que le arrojó el dispositivo eran falsos, la entidad bancaria se pronunció.

El hecho se registró en la mañana del pasado jueves 1 de julio en una oficina del centro comercial Metrocentro, de Barranquilla, Atlántico.



Según la denunciante, le salieron 20 billetes de 50.000 pesos falsos con “el mismo serial y sin marca de agua” y, supuestamente, al hacer el reclamo le informaron que debía esperar un mes para que fuera atendida su petición. Dijo, además, que en la oficina se encontró con usuarios que se quejaron de lo mismo.



Sin embargo, el Banco Caja Social, tras adelantar las investigaciones, aseguró que los hechos no ocurrieron así y que el cajero "no dispensó 20 billetes en la transacción y estaba aprovisionado con billetes auténticos".



"A las 9:30 a. m., horario en el que se confirmó la transacción en investigación, un hombre ingresa al cajero automático y realiza un retiro por valor de 1'000.000 de pesos. A las 10:47 a. m. el mismo hombre ingresa a la oficina del Banco Caja Social de Metrocentro indicando que había recibido por parte del cajero automático 20 billetes de $50.000 pesos, y que todos los billetes eran falsos. Cabe aclarar que este hombre no es el titular de la cuenta", expresó la entidad.

A través de los registros, se identificó que el cajero no dispensó 20 billetes

De acuerdo con el banco, en la oficina procedieron a revisar los 20 billetes de $50.000, corroborando su falsedad, por lo que procedieron a solicitar la cédula del hombre para iniciar con la solicitud formal de reclamación.



"En ese momento, el señor se niega a entregar su cédula indicando que él no es el titular de la cuenta, y explica que el titular es el esposo de su prima, la señora Nurys Morales", indicó el banco.

Tras esto, dice la entidad, el hombre llamó a Morales, quien se mostró inconforme por no proceder por la solicitud, después de lo cual el hombre habría salido de la oficina sin presentar ninguna queja.



Otro de los puntos que pone de relieve el Banco Caja Social es que "en ningún momento el personal le indicó que la respuesta a la solicitud tomaría un mes".



Asimismo, desmintió que Nurys Morales hubiese visitado la oficina del centro comercial el día de los hechos, y aseguró que "tampoco se presentaron otras tres personas realizando reclamaciones por billetes falsos, ni asistieron 20 personas en la semana anterior a causa de la misma situación".



