Después de las largas filas, el desorden y las peleas que se presentaron el pasado viernes en varias ciudades del país durante la entrega de los incentivos de Renta Ciudadana, el Banco Agrario anunció que dispuso de una jornada especial de atención para continuar con la entrega de los subsidios.



Según la entidad bancaria, ese dispositivo se diseñó para las oficinas de Barranquilla, Quibdó y Cúcuta.



La Renta Ciudadana es un subsidio del Gobierno que está siendo entregado por segunda vez y que tiene como beneficiarios a clasificados en el Sisbén IV como condición de pobreza.

Como lo registró este medio, en Cartagena, Medellín, Cali y Barranquilla hubo quejas por la supuesta ineficiencia de la entidad bancaria, la cual generó las largas filas, denuncias por venta de cupos, turnos y puestos, y hasta riñas.

Durante este fin de semana, el Banco Agrario dispuso de una jornada especial de atención para continuar con la entrega de los incentivos de Tránsito a Renta Ciudadana. 🤝🏼



👉🏼Oficinas de Barranquilla, Quibdó y Cúcuta.



Consulta aquí los horarios de atención.➡️#EstamosCumpliendo pic.twitter.com/yAierDqyk2 — Banco Agrario (@BancoAgrario) July 15, 2023

El Banco Agrario informó que para evitar las colas los beneficiarios pueden solicitar el giro electrónico de los subsidios a una cuenta bancaria. Con esta opción, no tendrán que ir presencialmente a las oficinas de la entidad y lo tendrán en su banco de preferencia.



No obstante, el Banco Agrario aclaró que para realizar el giro electrónico, el monto máximo de pago debe ser de 600.000 pesos. En general, las personas que reciben este subsidio pueden llegar a cobrar hasta un millón, por lo que el método no es adecuado para todos.



El Banco Agrario también implementó el pico y cédula en todas sus sedes, para que haya más orden en la entrega del subsidio. Este esquema se inicio desde el 7 de julio e irá hasta el 31 de este mes, que es la fecha máxima para retirar el subsidio.



Los lunes se atienden a las cédulas terminadas en 1 y 2. Los martes a 3 y 4. Miércoles a 5 y 6. Jueves a 7 y 8 y viernes a 9 y 0.



Sin embargo, el Banco informó que en la jornada especial en la sede centro del Banco Agrario en Cali no hay pico y cédula hasta las 3:00 p. m. de este sábado, y mañana desde las 9:00 a. m. hasta las 2:00 p. m.

Largas filas en las ciudades del país para cobrar el subsidio de Renta Ciudadana Largas filas en las ciudades del país para cobrar el subsidio de Renta Ciudadana Filas para reclamar la Renta Ciudadana en Barranquila Foto: Vanexa Romero

