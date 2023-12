Cayó el Baloto en Santander con un gran acumulado de 8.000 millones de pesos

Baloto informó que en el sorteo 2351, realizado anoche 2 de diciembre, el premio cayó para un afortunado en el municipio de Lebrija, Santander, que se llevará el acumulado de $8.000.000.000.

La persona que lo compró, lo hizo bajo la modalidad manual y ganó con los números 11, 14, 16, 18, 19 y la súper balota 15.



Durante la noche no solamente se sorteó el gran acumulado del Baloto, sino que también se realizó el sorteo dejó un total de 22.055 ganadores, para una premiación total de $8.167.602.700



“Bajo la operación de Operador Nacional de Juegos, en el periodo del 25 de mayo 2022 al 2 de diciembre de 2023, las ventas han sido de $320.946.651.115 (IVA incluido), los premios suman $149.829.693.960 y las transferencias al sistema de salud del país han sido de $70.144.381.793”, informó la empresa.



Desde que asumió el juego este operador, en el periodo del 25 de mayo 2022 al 2 de diciembre de 2023, Baloto ha vendido 44.842.175 tiquetes.



En otras cifras, el valor de los premios pagados en el periodo 25 de mayo de 2022 a 2 de diciembre 2023 es de $149.829.693.960 y el número de premios en el mismo rango de fecha es de 3.348.669.



De acuerdo con el artículo 12 de la ley 1393 de 2010, que habla sobre el cobro de premios y destinación de premios no reclamados. En este se expone que si no se reclama dentro de un año, "el derecho a cobrar el premio prescribe y se extingue".



Así mismo, explica que la reclamación de premios por cualquier juego tiene un plazo judicial de un año a partir de la presentación del documento de juego para el pago, y este plazo se interrumpe al presentar una demanda.



Si transcurrida la prescripción y la caducidad judicial, el premio aún no se ha cobrado, el 75 % de los recursos que lo componen se destinarán a unificar los planes de beneficios del Sistema General de Seguridad Social en Salud en los respectivos Departamentos y Distritos, mientras que el 25 % restante se utilizará para el control del juego ilegal.

