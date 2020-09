Abren garantía para créditos de vivienda y extienden avales a mipymes

Debido a que el ritmo de reactivación de la economía luego de la parálisis de actividades por la pandemia está siendo más lento de lo esperado, el Gobierno tomará nuevas medidas para continuar respaldando la recuperación de miles de pequeñas y medianas empresas, pero también para contribuir a la generación de ingresos de trabajadores independientes y de los hogares.



En este sentido, anoche el presidente Iván Duque anunció que las líneas de garantías del Fondo Nacional de Garantías (FNG) del programa Colombia Responde, que finalizaban en septiembre, se van a extender hasta el mes de junio de 2021.

“Es importante para el sistema financiero y para los micro, pequeños y medianos empresarios, que van a poder tener acceso a este tipo de avales”, dijo el mandatario al señalar que esto da un mensaje de tranquilidad cuando el país inicia un proceso de reactivación.



Además, con el fin de darles más confianza a los hogares en su recuperación se habilitó una garantía de 3 billones de pesos para crédito hipotecario de viviendas VIS y no VIS, que respalda el 70 por ciento del préstamo durante siete años.



De acuerdo con el director del FNG, Raúl Buitrago, con la capitalización por 3,25 billones de pesos que el Ejecutivo ordenó para la entidad, su capacidad de acción se amplía, por lo cual otra de las medidas consiste en ampliar no solo el plazo de las garantías sino el tope de los cupos máximos con el fin de que las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), que han recibido el 93 por ciento de los 10,23 billones de pesos de garantías otorgadas a la fecha, puedan acceder a mayores facilidades.



El funcionario explicó que otro de los ajustes es que las garantías no solo serán para respaldar la financiación de capital de trabajo sino de activos fijos, debido a que muchos empresarios deben hacer adecuaciones en materia de bioseguridad para sus locales y empresas, bajo los nuevos protocolos que exigen las autoridades en la nueva realidad.



Igualmente, según Buitrago, para los trabajadores independientes se decidió quitar el requisito de pedir los tres aportes consecutivos de seguridad social, pues esto se convirtió en una barrera de entrada para obtener estos respaldos, con lo cual la figura cambia para ser un incentivo para que estos trabajadores vuelvan a retomar las cotizaciones.



Asimismo, para las medianas y grandes empresas el FNG ya puso en marcha una línea de garantía de 1 billón de pesos para las operaciones de emisiones de bonos en el mercado de capitales. De esta suma, según Buitrago, ya hay solicitudes por 400.000 millones de pesos en menos de un mes.



