Avalúo catastral 2024: ¿en cuánto quedó y cómo descargar el certificado de su inmueble?

El avalúo catastral es una estimación del valor de un bien inmueble realizado por la autoridad catastral de una jurisdicción específica. Este valor se utiliza principalmente para la determinación de impuestos sobre la propiedad.



En Colombia, el Decreto 148 de 2020 determina que "el valor de un predio resultante de un ejercicio técnico que, en ningún caso, podrá ser inferior al 60% del valor comercial o superar el valor de este último".



Tenga en cuenta que los propietarios de inmuebles en el país deben tener presentes dos valores sobre su predio, uno el avalúo catastral y otro el avalúo comercial.

En el caso del catastral, el proceso implica la evaluación de diversos factores, como la ubicación, el tamaño del terreno, la calidad de la construcción, las instalaciones y servicios cercanos, entre otros. Estos factores se utilizan para determinar el valor monetario del bien.



Desde el 1 de enero de 2024 empezó a regir el nuevo avalúo catastral. Foto: iStock

Este procedimiento se lleva a cabo con el fin de contar con un punto de referencia al efectuar el cálculo del impuesto predial, el cual constituye la obligación tributaria anual que deben cumplir los propietarios de bienes tanto en zonas urbanas como rurales.



Otro propósito fundamental de los avalúos catastrales radica en su aplicación al decidir proyectos de desarrollo y planificación urbana en ciudades o áreas donde se encuentran las propiedades.

¿Cuánto subió el avalúo en el 2024?

A partir del 1 de enero del 2024, los avalúos catastrales de predios urbanos y rurales no formados y no actualizados en 2023 tuvieron un reajuste del 4.51%. Así lo determinó el Departamento Nacional de Planeación.



Por otro lado, los catastrales de los predios rurales no formados y no actualizados a lo largo de 2023, destinados a la realización de actividades agropecuarias, aumentará un 2.55%.

En la capital del país, los avalúos catastrales se reajustarán anualmente según los índices de valoración inmobiliaria urbana y rural. Foto: Rodrigo Sepúlveda

¿Cómo sacar por internet el certificado del avalúo catastral en Bogotá?

De acuerdo con la página oficial de la Alcaldía de Bogotá, el certificado "hace constar la inscripción del predio o mejora, sus características y condiciones, indicando la vigencia del avalúo".



Para adquirirlo, deberá cumplir con los siguientes requisitos y de la siguiente manera:

Ingrese a la página web www.catastrobogota.gov.co.

Seleccione el botón que dice "catastro en línea", ubicado en el lateral derecho de la página.

Regístrese o inicie sesión si ya tiene una cuenta.

Ubique y seleccione la opción "Mis predios".

Descargue el certificado.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

