El auxilio de transporte es un tipo de prestación social destinado a financiar los costos de movilidad entre la casa y el sitio de trabajado para todos los trabajadores que ganen hasta dos salarios mínimos mensuales.



(Además: Auxilio de transporte en el 2023: ¿para quiénes aplica?).

Además de esto, para que un trabajador pueda recibir auxilio de transporte es necesario que deba utilizar el servicio de público de transporte para desplazarse entre el lugar de trabajo y su domicilio y el empleador tampoco le suministre un servicio de transporte.



El ministerio de Justicia hace una serie de recomendaciones para aquellos trabajadores que, cumpliendo con todos los requisitos, no reciben esta prestación social; lo primero que esta cartera sugiere es hablar con el empleador y pedirle las aclaraciones y correcciones pertinentes.



(También: ¿Para qué le alcanza el salario mínimo en Colombia?).



En caso de que este primer contacto no funciones, usted debe "acudir al Inspector del Trabajo, con el fin de recibir asesoría, presentar una queja por el incumplimiento de las obligaciones por parte del empleador o, en ciertos casos, intentar una conciliación sólo sobre los derechos que el trabajador puede negociar, como es el caso de las indemnizaciones o la forma y plazos para el pago de lo que le deben", afirma la cartera citada en su página web.



Así mismo, si no ha recibido una respuesta favorable puede instaurara una demanda ante el juez laboral del último lugar en el que se haya prestado el servicio o esté el domicilio del contratante. "En caso de que en su municipio no haya juez laboral, la demanda deberá presentarse ante el juez civil del circuito", recuerda la ministerio de Justicia.



"Si requiere mayor información o asesoría sobre el trámite para obtener el reconocimiento y pago del auxilio de transporte, o no cuenta con el dinero suficiente para contratar un abogado, usted podrá acercarse a la Personería, Defensoría del Pueblo, Inspecciones de Trabajo, Casas de Justicia o consultorios jurídicos de su municipio", afirma este gabinete.

Cosas a tener en cuenta

- No hay derecho al auxilio en dinero.

- No aplica el auxilio cuando el servicio de transporte es suplido por la empresa o si el trabajador no lo necesita.

- El auxilio de transporte no se incluye para el cálculo de las vacaciones, ni para el pago de parafiscales o seguridad social.

- El Inspector de trabajo no puede ordenar el reconocimiento y pago de prestaciones sociales, para ello debe acudir a un juez laboral.

- En caso de que se haya ganado más de dos salarios mínimo, se paga el auxilio de transporte si este exceso es producido por horas extras, trabajo dominical o trabajo festivo.

- El auxilio de transporte se debe incluirse en la liquidación de la prima de servicios y el auxilio de cesantías.

- En caso de que el trabajados falte al trabajo uno o más días el empleador podrá descontarle lo que corresponde a esos días.

- Para no pagar el auxilio de transporte, la empresa debe suministrar gratuitamente el servicio de transporte por el trayecto completo.

Más noticias