Son miles de personas las que utilizan a diario diferentes monederos digitales para hacer transacciones, pagos de recibos, servicios y recargas de tarjetas; entre las aplicaciones más utilizadas por los usuarios se encuentra Nequi y Bancolombia que anunciaron una importante noticia, siga leyendo para que no lo tome desprevenido.



(Puede ser de su interés: Estos son los efectos que tiene la separación de Nequi y Bancolombia).

Nequi sigue trabajando para mejorar aplicación móvil, para brindarle mejores herramientas y facilidades a los más de 14 millones de personas que cuentan con la billetera digital; por esta razón, la app dejará de funcionar por un periodo de tiempo la próxima semana.Reciba en su Whatsapp, gratis, las noticias de última hora desde EL TIEMPO

¿Cuándo dejará de funcionar Nequi y por cuánto tiempo?



De acuerdo a un comunicado oficial de la plataforma financiera, la aplicación será sometida a un mantenimiento general que provocará la caída de la plataforma y el no funcionamiento durante un breve periodo de tiempo.



La actualización de Nequi se llevará a cabo elpróximo lunes 26 de junio desde la 1:00 a. m., hasta las 4:00 a. m. del mismo día. En total serán tres horas en donde la aplicación no funcionará y en donde usted no podrá realizar ningún tipo de transacción.

Facebook Twitter Linkedin

La billetera digital es una de las más usadas en Colombia. Foto: Aplicación: Nequi /iSotck

Tenga en cuenta esta información, ya que por el mantenimiento ninguna persona podrá ingresar a su cuenta de Nequi desde su dispositivo móvil. Eso sí, lo único que va a poder usar en ese periodo de tiempo es la tarjeta física de la aplicación, siempre y cuando tenga los recursos necesarios para realizar transacciones.

Bancolombia también se someterá a una actualización



Al igual que Nequi, la aplicación de Bancolombia y todos sus canales digitales también serán sometidos a mantenimiento, por lo que las personas no podrán utilizar sus servicios como lo hacen habitualmente.



Según la información difundida por la entidad financiera, la aplicación estará caída en la madrugada del domingo 25 de junio, entre las 12 de la media noche y las 3 de la mañana. Tenga en cuenta que en esas tres horas no podrá ingresar a su cuenta de Bancolombia.



(Le recomendamos leer: Plataformas para enviar y recibir dinero, además de Nequi y Daviplata).

Facebook Twitter Linkedin

Bancolombia es una institución financiera que proporciona una línea completa de productos y servicios bancarios. Foto: iStock

Los más de 29 millones de usuarios de esta herramienta tecnológica deberán esperar a que la plataforma sea actualizada y se complete el mantenimiento para realizar las transacciones, pagar por medio de códigos QR, entre otros servicios.

HAROLD YEPES

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

Más noticias en EL TIEMPO