Más de 100 empresas líderes de Colombia, México, Chile y Perú, ofrecerán cerca de 3.000 oportunidades laborales dirigidas a jóvenes de entre 18 y 29 años, a través de la Feria Laboral Internacional de la Alianza del Pacífico 2023, que este año se llevará a cabo en formato virtual los días 22, 23 y 24 de septiembre.



(Lea también: La discusión sobre aplazar o no un impuesto que recaudará $ 2,6 billones en el 2024)

Según sus organizadores, entre los que se cuenta Nestlé, el evento va más allá de la búsqueda de empleo, al ofrecer un amplio rango de oportunidades para capacitación, aprendizaje y crecimiento personal con el objetivo de brindar a los jóvenes las herramientas necesarias para destacar en un mercado laboral en constante evolución.



Los participantes de esta feria de empleabilidad podrán acceder a charlas inspiradoras y sesiones de mentoría impartidas por expertos de la industria, así como a talleres prácticos que abarcan desde habilidades blandas hasta técnicas específicas, convirtiéndo este encuentro en un escenario propicio para el desarrollo personal y profesional de los jóvenes, quienes no tendrán que asumir ningún costo.



"Esta feria no solo conecta a los jóvenes con empleadores, sino que también les proporciona oportunidades valiosas de formación y aprendizaje. Los invitamos a registrarse y participar este 22, 23 y 24 de septiembre", comenta Mariana Albino, Head of Human Resources Nestlé Perú-Bolivia.



(Le puede interesar, además: Conozca las carreras universitarias con mayor salario en Estados Unidos, ¿está la suya?)

Facebook Twitter Linkedin

La Feria Laboral Virtual Internacional es una respuesta a la problemática de empleabilidad juvenil que afecta a la región, al tiempo que busca empoderar a los jóvenes. Foto: iStock

Los jóvenes que deseen vincularse a este encuentro lo podrán hacer a través : www.jovenesnestle.pe/form/register



Esta feria hace parte de “Iniciativa por los Jóvenes”, programa global de Nestlé y responde a su modelo de gestión de Valor Compartido. Se centra en pilares fundamentales como la empleabilidad y el emprendimiento. Además, cuenta con el respaldo y coorganización de los países miembros de la Alianza del Pacífico.



Según directivas de Nestlé, la inserción laboral de los jóvenes es un tópico de altísima relevancia en la región. Según el reporte “Escasez de Oportunidades Laborales para los Jóvenes 2022” de ManpowerGroup, en Latinoamérica el 75 por ciento de estos, de entre 18 y 29 años, tienen dificultades para encontrar un empleo.



Por ello, en esta octava edición y por primera vez, como parte del Encuentro de Jóvenes, Nestlé y la Alianza del Pacífico lanzan una Feria Laboral Virtual Internacional como una respuesta audaz a la problemática de empleabilidad juvenil que afecta a la región, al tiempo que busca empoderar a los jóvenes para convertirse en agentes de cambio y moldear un panorama laboral más próspero.