El gremio de los fondos privados de pensiones, Asofondos, se unió este jueves a las voces de quienes afirman que los jóvenes son quienes llevan la peor parte en este proyecto de reforma pensional que el Gobierno presentó ayer miércoles ante el Congreso de la República, toda vez que serán ellos los que paguen las pensiones de los más viejos en el largo plazo, perno no tendrán quienes coticen para conseguir una mesada pensional cuando se jubilen.



"El pasivo pensional llegará a 224 por ciento del producto interno bruto (PIB), estima el gremio, “deuda que heredarán los jóvenes" al tiempo que sus pensiones "quedarán en vilo”, según lo hizo saber Santiago Montenegro Trujillo, presidente de la agremiación quien enfatizó en que esta, además, es una reforma insostenible en el largo plazo, con la que los trabajadores perderán el derecho de elegir en qué fondo quieren tener el ahorro para su pensión y sus familias perderán el derecho a heredar esos ahorros cuando el cotizante ya no esté y aún tenga en su cuenta recursos.

En ese sentido, el directivo explicó que con este proyecto se le pone fin a la modalidad de retiro programado, lo que forzará a los actuales pensionados bajo esa condición se trasladen a una renta vitalicia, por lo que, quienes prefieran esa modalidad de pensión no tendrán la posibilidad de heredar sus ahorros, a los cuales tendrían derecho sus familiares hasta en grado quinto de consanguinidad.



"Este es un proyecto diseñado más para la década de los años sesenta del siglo pasado que para estos tiempos y los futuros, precisó el presidente de Asofondos, para quién es claro que con las recientes reformas presentadas se tiende a la "estatización de la economía".



El proyecto no está pensando a largo plazo, insistió el vocero gremial, al tiempo que señaló que bajo esa circunstancia "habrá que pagar más impuestos, y reducir beneficios, como aumentar la edad de jubilación, incrementar aportes o reducir el monto de sus pensiones.



Montenegro Trujillo también dijo que este proyecto no se puede analizar de manera independiente sino a la luz de las otras iniciativas que ha presentado el Gobierno, como el Plan Nacional de Desarrollo, la reforma laboral, así como la de la salud, pues de alguna manera todos están interrelacionados.



No obstante, dijo que el proyecto laboral no beneficia en nada al pensional, todo lo contrario, lo perjudica en la medida que dicha iniciativa lo que hará es generar una mayor tasa de informalidad, la cual hoy ya es bastante elevada, más del 52 por ciento.

El ahorro

Al referirse al tema del ahorro, el vocero señaló que, sin duda, el proyecto es un golpe no solo a este sino también a la inversión y al crecimiento de la economía, con el que el mercado de capitales quedará seriamente afectado.



Según cálculos de Asofondos, en un escenario base de un salario mínimo se mantendría el flujo del ahorro en los fondos privados (AFP) en una tasa del 2,5 por ciento, pero en el escenario del Gobierno de 3 salarios mínimos este caería de una tasa actual de 1,2 por ciento a 0,9 por ciento en el 2051.



En cuanto al valor de los fondos para pagar las pensiones futuras en ambos escenarios con el proyecto de reforma, estos pasarían del 25 por ciento actual a 37 por ciento del PIB a la vuelta de los próximos 29 años en el primer escenario, y del 24 por ciento al 15 por ciento en ese mismo escenario, con lo que habrá menos recursos para pagar las pensiones de los jóvenes.

Vemos en vilo las pensiones futuras de los jóvenes. El ahorro para pensiones, que han forjado los fondos y que hoy representa el 30 por ciento del PIB caerá FACEBOOK

TWITTER

"Vemos en vilo las pensiones futuras de los jóvenes. El ahorro para pensiones, que han forjado los fondos y que hoy representa el 30 por ciento del PIB caerá. Según nuestros cálculos, en diez años empezará a decrecer y ya para 2052, cuando justamente se necesita la plata para honrar las pensiones de muchos más colombianos, caerá en niveles de 14 por ciento del PIB”, explicó Montenegro Trujillo,



También cuestionó el impacto sobre el esquema de ahorro de los colombianos, así como los cambios poblacionales que se estiman hacia adelante y dijo que va en contravía de las reformas que están haciendo en otros países del mundo para que sean más sostenibles los sistemas.



Y frente a los que no alcanzan a pensionarse, Montenegro Trujillo señaló que no les permite beneficiarse de los nuevos esquemas de protección ni disponer de sus ahorros antes de los 65 años, afectando más a las mujeres que tendrá que esperar ocho años más para acceder al Beneficio Económico Periódico (Bep), mientras que en los hombres serían solo tres.

Lo bueno

Y si bien son más los aspectos negativos que trae este proyecto pensional, desde Asofondos creen que en algunos frentes hay avances, como por ejemplo, el hecho de que unifica en un solo sistema los dos regímenes contributivos que hasta ahora compiten entre sí.



También destaca la ampliación que se logra en el pilar solidario (Colombia Mayor) y eleva el tamaño del subsidio, aunque Montenegro Trujillo no comparte es que dicho beneficio se financie con las cotizaciones de los trabajadores, cuando esos recursos deberían ir con cargo al Presupuesto de la Nación.



*EL TIEMPO hace parte de un conglomerado de empresas al cual pertenece una AFP.