Así será el aporte a seguridad social de trabajadores independientes

La decisión de la Corte Constitucional, de declarar inexequible la norma que establecía que los trabajadores independientes debían cotizar, mes vencido, al sistema de seguridad social sobre el 40 % de su remuneración es prácticamente nula, puesto que el Plan de Desarrollo que sancionará este sábado el presidente Iván Duque incluye ese mismo tema.



Hay que recordar que, los trabajadores que prestan sus servicios a un empleador como independientes tendrían un nuevo esquema para su aporte a la seguridad social: les harían una especie de retención con base en todos los ingresos que reciben. Dicha retención quedó pospuesta, teniendo en cuenta que la ley del Plan derogará el artículo 135 del pasado Plan de Desarrollo y, con él, su decreto reglamentario, en el que se establecía dicha retención.

El pago de la seguridad social de los independientes queda entonces sobre una base del 40 por ciento del valor del contrato pactado, para cubrir el 28,5 por ciento correspondiente a su seguridad social –12,5 por ciento a salud y 16 por ciento a pensión, que es lo básico–. Este porcentaje, en el Plan de Desarrollo del Gobierno pasado, había sido incluido y es lo que ahora falla en contra la Corte, por considerar que no tiene unidad de materia con esa ley. No obstante, la sentencia del alto tribunal fue "modulada" para que aplique dentro de dos años, con lo cual, seguiría vigente, de no ser por lo que se incluyó en el nuevo plan de desarrollo.

En el Plan de Desarrollo del Gobierno Duque se volvió a tocar el tema de la base de cotización de los independientes, para dejarla en el 40 por ciento, por lo que "el efecto de la sentencia es prácticamente nulo", confirma Miguel Angel Fandiño, de PWC.



Hay que destacar que la medida de hacer retención en la fuente a los independientes había sido calificada por algunos expertos como eficiente para el control de la evasión, ya que traería más recursos al sistema, pero desde la perspectiva de la directora de la Unidad de Gestión de Pensiones y Parafiscales (UGPP), Gloria Inés Cortés, era más un tema de equidad y de beneficio para cada colombiano.

Quien no aporta a la seguridad social se hace un mal a sí mismo. Cotizar es un beneficio, no una carga. Es mejor que no nos comamos toda la plata hoy y pensemos en el futuro FACEBOOK

TWITTER

“Quien no aporta a la seguridad social se hace un mal a sí mismo. Cotizar es un beneficio, no una carga. Es mejor que no nos comamos toda la plata hoy y pensemos en el futuro. Lo que busca la UGPP es que los ciudadanos realmente cubran unos riesgos evidentes”, agrega.



Y explica que en salud puede que una persona joven no requiera tanto los servicios, pero no está exenta de necesitarlos alguna vez. Y con la pensión es igual, ya que nadie sabe cuándo dejará de tener ingresos por alguna circunstancia.



“Se arriesga a no poder garantizarle unos niveles adecuados de subsistencia a su familia. Está también el tema de la solidaridad con los que no tienen capacidad económica, lo que se financia con una parte de los aportes”, señala la funcionaria ante el frecuente reclamo de los que son requeridos por la UGPP.

Plata que no se recibe

Y es que pese a que la seguridad social es una protección para el ciudadano, la evasión está presente. La cifra global que registra la UGPP es del 9 por ciento, aun con los avances logrados desde el 2012, cuando era de 27,7 por ciento. En el caso de los trabajadores independientes es de 40,3 por ciento, lo llevó a adoptar medidas como la que se estrena en junio.



Más aún si la contratación de trabajadores independientes es hoy tan frecuente en el mercado laboral, toda vez que según el Dane, en el trimestre diciembre-febrero, el 43,4 por ciento de los ocupados fueron empleados por cuenta propia (pueden ser formales contratados por prestación de servicio o informales).



Por todas esas razones, con fallo o sin fallo, es mejor hacer los aportes a la seguridad social.



REDACCIÓN ECONOMÍA Y NEGOCIOS