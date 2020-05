Proyecto de ‘borrón y cuenta nueva’ pasa ahora a conciliación

La plenaria de la Cámara de Representantes le dio tarde en la noche su bendición al articulado del proyecto de ley conocido como de ‘borrón y cuenta nueva’ de los morosos de las centrales de riesgo, iniciativa que pasa ahora a conciliación de Senado y Cámara.

Esta iniciativa, cuyos autores son los senadores David Barguil y Luis Fernando Velasco, está a un paso de que el presidente Iván Duque, luego del análisis constitucional, la sancione y la convierta en ley de la república.



De ser así, y según lo aprobado anoche en la Cámara de Representantes, los deudores morosos que se pongan al día en los 12 primeros meses de entrada en vigencia de la nueva norma tendrán una amnistía por una única vez.



Este beneficio también cubrirá a quienes lo hayan hecho con anterioridad a la misma, propuesta del senador Barguil para extender la amnistía de 6 meses (como estaba en el proyecto original) a un año y así dar tiempo para que las personas que atraviesan por una difícil situación debido a la actual coyuntura originada del coronavirus puedan pagar sus deudas y salir de las centrales de riesgo, según indicó.



Esta amnistía tendría un especial impacto en los deudores del Icetex, pues permitirá a los estudiantes que se pongan al día con sus obligaciones eliminar de forma inmediata los reportes negativos causados.



Este proyecto también le permitirá a las personas con préstamos de bajo monto, es decir, menor al 15 por ciento del salario mínimo (menos de 131.670 pesos), recibir dos comunicaciones antes de ser reportadas a las centrales de riesgo.

Uno de los aspectos que no se modifican, una vez la iniciativa se convierta en ley de la república, es el tiempo del reporte negativo en dichas centrales de información (TransUnión y Datacrédito), pues este será del doble de la mora y hasta máximo cuatro años, tal como está hoy en la ley de habeas data.



Como se recuerda, el proyecto original planteaba que el reporte negativo fuera por el mismo tiempo de la mora y máximo dos años, pero esto no fue aprobado en el último debate en la Cámara.



Dentro de lo aprobado ayer por los legisladores está el tema relacionado con la calificación crediticia de las personas, la cual deberá normalizarse de inmediato cuando se elimine el reporte negativo. Hoy en día, si una persona está en mora su calificación disminuye y, aunque pague, esta calificación no sube.



Con el proyecto las personas también tendrán derecho a la consulta gratuita de su historial crediticio siempre y en todos los canales, sin que esto disminuya su calificación.



Otro aspecto favorable para las personas de esta iniciativa y que recibió el visto bueno de los congresistas es que la información de la historia crediticia en bases de datos no podrá usarse para tomar decisiones como el otorgamiento de empleo, ni para otros fines diferentes al análisis de riesgo financiero, como ocurre hoy.



De igual forma, la norma, una vez sancionada, protegerá a las personas cuando sean víctimas de suplantación personal. “Saldrán del reporte negativo las personas que comuniquen esta situación y aporten las pruebas a la entidad financiera o establecimiento de crédito sobre este hecho”.



Estos son los aspectos fundamentales del proyecto que entra ahora en su fase final para convertirse en ley.

ECONOMÍA Y NEGOCIOS