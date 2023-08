El interés compuesto es el tipo de interés que va acumulando una suma en un tiempo específico, es decir el efecto que se produce cuando se reinvierten los intereses que se ganan sobre una inversión.



Además se caracteriza por ser una herramienta con la que se puede generar un crecimiento exponencial del capital.

La idea para ir ganando con este tipo de interés es que a partir de un capital inicial se genera un interés simple y si se van generando intereses que no se deducen del acumulado, se suman.



Así se puede obtener siempre, un mismo porcentaje de ganancia, es decir un resultado de interés más alto que el anterior.



Además la tasa de interés se aplica sobre un capital que va cambiando.

Algunas de las inversiones en las que se puede aplicar el interés compuesto son las inversiones en bolsa de valores, la inversión en divisas y inversión en bienes inmobiliarios.



Por ejemplo, si usted decide iniciar una inversión con un capital inicial de US$1.000 por un periodo de 10 meses le generará 10% de interés mensual. es decir US$100, y si al año siguiente vuelve a invertir mi dinero, ya la rentabilidad va a ser sobre US$1.100 y no sobre los US$1.000 originales.



Los resultados no solo se ven con altos porcentajes, si el porcentaje es bajo, el dinero a un largo plazo generará una cantidad considerable mayor al capital inicial.



Para poder sacarle ventaja a ese interés, una de las reglas, es no parar la inversión y se volverá una ganancia.

