Con una inflación de 13,12 por ciento al cierre del 2022 -la más alta de los últimos 23 años- no todo es malo. A esta situación también se le puede sacar provecho haciendo inversiones con algún dinero extra que se logre obtener.



Esto es gracias a que el Banco de la República también comienza a aumentar sus tasas de interés en la medida en que la inflación comienza a subir en el país, con el fin de desestimular el consumo de las familias.



"Eso haría que la economía se desacelere y que la inflación también empiece a moderarse", aseguró David Cubides, director de Estudios Económicos de Grupo Alianza.



Entre septiembre de 2021 y diciembre de 2022 las tasas de interés pasaron de 1,75 a 12 por ciento y esta tendencia alcista se puede aprovechar para invertir dinero en CDT, porque las entidades financieras están pagando intereses por encima del porcentaje de inflación.



"Es allí donde un colombiano podría aprovechar esta situación para intentar blindarse un poco ante la inflación y tener un CDT, alguna inversión o un ahorro que le permita tener rentabilidades altas", agregó David Cubides.

La rentabilidad de un CDT depende del tiempo que se establezca para el mismo. Entre mayor sea, más alto será el interés que pagará la entidad financiera. También es importante tener presente que el dinero que se deposite no se necesite por el periodo de la inversión para no tener la necesidad de retirar el dinero antes del plazo establecido.



Por ejemplo, a 90 días (tres meses), los que más pagan son Banco de Occidente (15,27 por ciento), Banco Santander (17,69 por ciento), Mibanco (15,19 por ciento), Banco Pichincha (14,79 por ciento), Itaú (14,66 por ciento) y Banco Mundo Mujer (14,54 por ciento).



Si el plazo es a 120 días (cuatro meses), las mayores rentabilidades están en Mibanco (15,53 por ciento), Banco W (15,23 por ciento), Itaú (14,83 por ciento), Banco GNB Sudameris (14,78 por ciento) y Banco Pichincha (14,77 por ciento).



El experto también recomienda poner bajo llave la tarjeta de crédito y no tomar créditos, porque al estar tan altas las tasas, al final será más costoso. Por ejemplo, la tasa de usura para la modalidad de crédito de consumo y ordinario es de 43,26 por ciento efectiva anual para enero.



"Los colombianos que se están endeudando en estos momentos van a pagar más tasas de interés en sus líneas de crédito hipotecario, de consumo, de vehículo y tarjetas de crédito, porque las tasas de interés se mueven en la misma dirección, tanto para las personas que pueden obtener rentabilidades como para las que salen a sacar préstamos", explicó el director de Estudios Económicos de Grupo Alianza.