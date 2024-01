Así puede sacar cita en la Ventanilla Única de Servicios de Movilidad de Bogotá

La Ventanilla Única de Servicios de Movilidad de Bogotá es el canal para realizar todos los servicios y trámites de tránsito y transporte de la ciudad, tiene 19 puntos de atención, en 17 localidades y facilita el acceso para la expedición de licencias, permisos, cambios o modificaciones y otros 13 trámites.

La Ventanilla Única de Servicios atiende presencialmente en horarios extendidos de:



Lunes a viernes: 7:00 a.m. a 7:00 p.m.

Sábado: 7:00 a.m. a 2:00 p.m.



Para asistir a los puntos de la Ventanilla es necesario agendarse, lo cual se hace de forma gratuita a través de www.ventanillamovilidad.com.co dando clic en el botón Agenda tu cita.



Recuerde que el agendamiento para la atención presencial es gratuito, se realiza directamente en el sitio web con previo registro de datos y no necesita de intermediarios.



Una vez tenga la cita, se recomienda llegar a la sede seleccionada 10 minutos antes de la hora agendada para evitar congestiones y presentar el documento de identidad original.



Además los documentos solicitados en los requisitos se presentan en físico y preferiblemente originales.



Si el trámite a realizar corresponde a inscripción o modificación de datos en el RUNT o licencias de conducción, en la sede se tomará la fotografía sin costo adicional.



Hay que asistir a la cita sin acompañante ya que sólo se permite el ingreso a la persona registrada para el trámite. A excepción de personas con niños, personas de apoyo o cuando el trámite se realiza entre comprador y vendedor.

Así puede agendar una cita

En la página www.ventanillamovilidad.com.co se encuentra el botón ‘Agenda tu cita’, una vez en el entorno de agendamiento el sistema da la opción de realizar el trámite presencial o de elegir la opción ‘Realizar trámite virtual’.



Al elegir la segunda opción, se adelanta el proceso del trámite, puesto que se verifican los datos personales, el sistema habilita la opción para cargar la documentación requerida de cada trámite y se realiza el reconocimiento biométrico facial a través de la cámara del dispositivo.



Una vez finalizado este proceso, al correo electrónico registrado en la plataforma de agendamiento, se notificará cuando la información haya sido validada y pre aprobada para que pueda agendar su cita y realizar el pago correspondiente a través de PSE.



Con el pago en línea evita hacer filas y manejar efectivo. El trámite va a demorar menos tiempo, la idea es que las personas vayan al punto de la Ventanilla, una vez tenga completa la documentación requerida para terminar el proceso trámite.



En caso de presentar dudas, la Ventanilla Única de Servicios también cuenta con canales de atención al ciudadano al teléfono (601) 291-6999 o a la línea (601) 3649400 opción 2 o e puede enviar un correo electrónico a la dirección: contactenos@ventanillamovilidad.com.co.

