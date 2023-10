Así puede identificar a cinco tipos de manipuladores en el trabajo, según Harvard

El mundo laboral está compuesto por miles de obstáculos y se basa en la toma de decisiones. Las personas deben tener la capacidad de elegir de manera correcta lo que más les conviene y evitar ser engañadas o manipuladas.



Es por esto que la reconocida Universidad de Harvard identificó los cinco tipos de manipuladores que se pueden encontrar en el trabajo. Le contamos cómo opera cada uno.



(Puede leer: Cómo lanzar una moneda al aire lo puede llevar a tomar mejores decisiones).

Sin embargo, antes de empezar es importante resaltar que el reconocer de forma inmediata este tipo de estrategias permitirá que usted no sea influenciado de manera negativa.



Según Harvard, hay cinco tipos llamados: 'Se roban la credibilidad', 'Aprovechan las amenazas compartidas para ganarse su confianza', 'Falsifican la validación del mercado', 'Intentan desacreditar a la competencia' y 'Dividen y conquistan'.

1. 'Se roban la credibilidad'

Exageran o incluso mienten acerca de sus conexiones. Foto: iStock

Este tipo de manipulación involucra a individuos que exageran o incluso mienten acerca de sus conexiones y logros para parecer más confiables de lo que son.



Incluso, pueden afirmar haber trabajado con grandes marcas o respaldar causas nobles.



La Universidad dejó el siguiente ejemplo: “Sarah, presidenta de una conferencia de tecnología, necesitaba reservar un ponente más para su evento. Un experto en marketing solicitó el puesto. Dijo que había trabajado con Amazon, PayPal, Stripe y otras marcas importantes. También creó una organización sin fines de lucro de «equidad en la tecnología», diciendo que quería empoderar a los fundadores de grupos marginados. Impresionado, Sarah lo contrató”.

(Puede leer: No deje que los problemas lo abrumen. ¡Decida y actúe! / De tu lado con Álex).

Sin embargo, en este caso lo que había dicho el hombre no era totalmente cierto. Por eso, para evitar ser engañado, pregunte por pruebas y profundice en sus afirmaciones. Lo importante es asegurarse de que sus conexiones y logros son reales antes de confiar en ellos.

2. 'Aprovechan las amenazas compartidas para ganarse su confianza'

Algunas personas pueden intentar ganarse su confianza escuchando sus preocupaciones o problemas. Esto puede unirlo emocionalmente a ellos, lo que facilita su manipulación.



Para evitar este tipo de manipulación, es fundamental preguntarse si están genuinamente interesados en ayudarlo a resolver los problemas o si sólo están tratando de ganarse su confianza.

(Además: Por qué decisiones de la vida diaria pueden ser estresantes (y cómo evitarlo)).

No tomar decisiones basadas únicamente en la empatía compartida. Foto: iStock

No obstante, no puede pensar que todos aquellos que se interesen en sus problemas están usando eso para manipularlo. Lo más relevante es no tomar decisiones basadas únicamente en la empatía compartida.

3. 'Falsifican la validación del mercado'

Las personas pueden mostrar cifras infladas. Foto: iStock

Esta es una de las más comunes que se presentan en el mundo laboral. La falsificación de validación se basa en tratar de impresionar al presentar métricas falsas o exageradas sobre la aceptación de su idea o producto.



En el mundo digital todos estamos a la espera de validación, por eso es tan efectiva esta táctica.



No obstante, para convencer, las personas pueden mostrar cifras infladas de seguidores en redes sociales o testimonios ficticios.



Para evitar ser engañado bajo esta modalidad, no acepte las métricas y solicite datos concretos.

4. 'Intentan desacreditar a la competencia'

Comparar un producto con otro Foto: iStock

Este tipo de manipulación se basa en desacreditar a la competencia al hacer que parezcan poco confiables o peligrosas.



Harvard dejó el siguiente ejemplo: “Michael, el director de ventas de una marca de bebidas nutritivas, quería asociarse con un distribuidor local. Pero también lo hizo una marca de la competencia, y solo una de ellas podría ganar la oferta exclusiva. Así que Michael se fue a la batalla: le dijo a la distribuidora que la otra marca sería una elección arriesgada. Su producto, según Michael, no era confiable en la comunidad de ciencias de la nutrición y muchos lo consideraban «inseguro». Asociarse con ellos, dio a entender Michael, comprometería la reputación del distribuidor e incluso podría conllevar responsabilidad”.



Para evitar caer en esta trampa, lo principal es investigar por sí mismo y comparar objetivamente todas las opciones disponibles antes de tomar una decisión.

(Le puede interesar: El impuesto saludable entra en vigencia el 1 de noviembre, ¿Qué va a cambiar?).

5. 'Dividen y conquistan'

Este tipo de manipulación explota la psicología. Foto: iStock

La última es 'Dividen y conquistan', también conocida como ignorancia pluralista. Este tipo de manipulación explota la psicología de grupo al hacer que las personas crean que todos están de acuerdo con una idea, incluso si no es cierto. Esto puede llevar a la conformidad por miedo a ser el único en oponerse.



Así que si usted siente que lo están presionando para tomar un bando, lo mejor es preguntarles a sus compañeros su opinión.

Importante:

La mejor forma de evitar ser manipulado es mantenerse alerta, cuestionar todo y buscar pruebas sólidas al tomar decisiones importantes.

GERALDINE BAJONERO VÁSQUEZ

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

