10 pasos para que su plata rinda más en la extensión de la cuarentena

Las familias colombianas tendrán que permanecer resguardadas tres semanas más, según lo anunció el Gobierno ayer en la noche, y si bien muchas personas continúan trabajando, teletrabajando o desarrollando actividades para generar ingresos, en épocas de crisis, como la actual, nada más importante que cuidar dichos recusos o los ahorros que se han acumulado para enfrentar estas coyunturas difíciles.

Expertos en finanzas personales recomiendan mucha prudencia en los gastos, pues en una situación como la actual el futuro se muestra un poco incierto, por lo que hay que darle un manejo riguroso al dinero que se tiene, esto es, cero excesos, nada de gastos innecesarios y manejo saludable de las finanzas del hogar, lo que incluye el manejo de las deudas, las obligaciones que se tienen y el consumo de los servicios, pues sin duda, esto se traducirá en un m manejo adecuado del dinero disponibe.



Precisamente, una de las recomendaciones de dichos expertos en épocas de 'apretón del cinturón' apunta a que las personas que aún conservan sus ingresos, mantengan al día sus compromisos (pago de arriendos, servicios públicos, cuotas escolares) y las deudas financieras (tarjeta de crédito, hipotecas), para que una vez superada la emergencia, estas no se hayan acumulado de manera innecesaria y pongan en riesgo el flujo de caja y haga tambalear las finanzas del hogar.



A continuación unas pautas sugeridas por los expertos en finanzas personales para que la plata rinda más durante esta emergencia económica y que las finanzas del hogar se mantengan sin contratiempos una vez se supere la cuarentena:

Recomendaciones

1. Extrema prudencia: no gaste más que lo indispensable. Sí bien es cierto que debe permanecer en casa y abastecerse de alimentos suficientes, esto no quiere decir que deba hacer mercado para 2 o 3 meses. Compre lo necesario, cuide su bolsillo y permita que las demás personas también puedan adquirir provisiones.



2. Evite compras inútiles: no caiga en el furor de la emergencia. Recuerde que las circunstancias han cambiado y no puede darse el lujo de adquirir artículos ni productos que no sean estrictamente necesarios para aforntar la cuarentena



3. Mantenga al día sus obligaciones: si sus ingresos no se han visto afectados, mantenga al día el pago de sus obligaciones. Tenga muy presente que los alivios transitorios de os bancos no le están evitando pagos, sólo los está aplazando para más adelante. Evite acumulaciones y sobrecargas futuras.



4. Procure no tocar sus cesantías: el mejor seguro de desempleo son sus cesantías, y si bien el Gobierno autorizó retiros parciales a quienes se les han reducidos sus ingresos por cuenta de la emergencia, procure no tocar ese ahorro a menos que sea muy urgente. Trate de ajustar los gastos del hogar a sus nuevos ingresos, mejorando el uso de los servicios públicos, recortando pagos innecesarios y compras inútiles. Si esto no es suficienes, ahí si puede acudor a las cesantías.



4. Evite el uso de la tarjeta de crédito: si en medio de la crisis tiene que recurrir al uso de su tarjeta de crédito o cupos de rotativos para alivianar las cargas económicas del momento, mídase en las compras, si tiene más de una tarjeta evite sobre endeudarse, utilice solo una una para evitar dolores de cabeza a futuro.



5. Cero avances en efectvo: no agote el cupo de la tarjeta, recuerde que este es un instrumento para ser usado en emergencias, tampoco difiera las compras a más de una o dos cuotas, así evitará que se generen intereses y evite a toda costa hacer avances en efectivo.



6. Ahorro por teletrabajo: trabajar desde la casa tiene sus ventajas. Además de compartir más en familia, evita gastos en de transporte, gasolina, comidas fuera de casa, gastos hormiga, entre otros. Haga cuentas y con esos recursos cree un fondo de emergencia para las eventualidades que puedan surgir más adelante o durante la misma cuarentena.

7. Invierta en mantener buena salud: muchas veces olvidamos que mientras haya buena salud se puede mantener la productividad y las finanzas del hogar. Por eso no escatime recursos económicos para mantener los espacios personales y de trabajo bien aseados, gastar en higiene personal, gel desinfectante de alcohol isopropílico al 70 o 90 por ciento, comprar alimentos saludables y vitamínicos también es una buena inversión.



8. Freno a nuevas deudas. por ningún motivo adquiera nuevas deudas, ni siquiera con amigos o familiares. Si tiene un plan de pagos y su presupuesto está ajustado a este, otra obligación solo le traerá problemas futuros.



9. Ahorrar en tiempos de crisis es posible: Cada momento tiene su espacio para ahorar. Según los expertos, ninguna situación es mala, tanto si se puede ahorrar algo o mucho, lo verdaderamente importante es mantener hábito así los ingresos se hayan reducido, sus finanzas se lo agradecerán. Por eso, busque alternativas para compensar esa caída de ingresos y de esta forma, continuar ahorrando, así sea un poco menos de lo acostumbrado.



10. Fíjese una meta para cuando pase la emergencia: ahora que se comparte más en familia, que se han surpimido algunos gastos y se hace un esfuerzo adicional para mantener las finanzas, fíjense una meta u objetivo familiar, cree un fondo de ahorro que les permita cumplir ese propósito (saldar una deuda, cena familiar, paseo) una vez se supere esta emergencia económica y de salud, sin tener que acudir a endeudamiento.



Por: Economía y negocios