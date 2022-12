Las compras y transferencias electrónicas se disparan en época de Navidad y Fin de Año, al tiempo que, quizás por la premura del tiempo para hacerlas y los afanes de la temporada, las personas suelen bajar un poco la guardia en materia de seguridad, hecho que es aprovechado por los delincuentes. Según el Centro Cibernético de la Policía Nacional, hasta octubre de 2022, se registraron 52.866 denuncias por delitos informáticos, 20 por ciento más que durante el mismo periodo de 2021. Las regiones con más denuncias son: Bogotá (15.080), Medellín (4.600), Cundinamarca (3.554), Cali (3.336), Barranquilla (1.889).



(Lea también: Tiquetes aéreos: las razones por las que podrían subir de precio en el 2023)

La interceptación de datos informáticos, la obstaculización ilegítima del sistema informático o red de telecomunicación, el daño informático, la transferencia no consentida de activos, la violación de datos personales, el uso de software malicioso y la suplantación de sitios web, son las modalidades de hurto por medios informáticos más frecuentes, según la Cámara Colombiana de Informática y Telecomunicaciones en su reporte 'Ciberseguridad en redes de telecomunicaciones móviles'.



(Le puede interesar, además: Siguen los problemas en Sanitas: ¿qué pueden hacer los usuarios?)



"La seguridad y la confianza de los usuarios en los diferentes canales de interacción, medios de pago y sistema financiero en general, es responsabilidad de todos, por eso se toman medidas adicionales de seguridad que busquen mejorar la experiencia de compra en un entorno que se adecue a las necesidades de cada comercio o negocio. A su vez, los consumidores cada día tienen mayor y mejor conocimiento de cómo reconocer posibles amenazas.”, señaló Ricardo García Molina, director general de Evertec.



Precisamente esta firma, enfocada en simplificar el comercio para los negocios, instituciones financieras, agencias de gobierno y consumidores, realizó un estudio, '¿Cómo es el consumidor colombiano en línea en la actualidad?', en el que pudo determinar que el 78 por ciento de los colombianos afirma haber realizado más compras en línea después de la pandemia; sin embargo, solo el 22 por ciento de los compradores se sienten completamente seguro a la hora de realizar la compras y el 48 por ciento tiene desconfianza de que el producto no llegue.



En ese sentido, la compañía elaboró una seria de recomendaciones dirigidas a los consumidores con el fin de evitar la posibilidad de que sean víctimas de hurtos durante esta temporada en la que se incrementa el comercio electrónico.

Compras por internet

1. Utilice su propia red y dispositivos: No se recomienda realizar una compra desde un computador ajeno o utilizando una conexión de internet pública.



2. Busque HTTPS en la barra del navegador: Localice el símbolo del candado en la barra del navegador o las siglas HTTPS al momento de completar tu compra.



3. Actualice sus dispositivos: las actualizaciones de software a menudo se publican para ayudar a mejorar la seguridad y combatir los nuevos ataques que se desarrollan constantemente.



4. Fortalezca sus contraseñas: las contraseñas seguras y únicas son sus mejores guardianes cuando se trata de mantener la información privada y segura.



5. Nunca olvide cerrar la sesión en sus dispositivos: después de acceder a un sitio de compras o banco en línea, asegúrese de cerrar la sesión por completo, y no permita que su computadora o dispositivo recuerde sus nombres de usuario, contraseñas o información de tarjeta de crédito.

Compraas exitosas y seguras

1. Investigue al comercio o al vendedor: es importante buscar reseñas en sitios, leer los comentarios de los clientes, buscar una forma fácil de contacto por si hay algún problema.



2. Busque información del servicio al cliente: los sitios de compras en internet seguros tienen su línea telefónica de servicio al cliente o su dirección de correo electrónico disponible. Además, verifique si tienen accesibles sus políticas de reembolsos e intercambios en el sitio web.



3. No caiga en estafas de correo electrónico: en los días de descuento suele aumentar el envío de correos electrónicos de los estafadores con virus y malware en forma de regalo u oferta especial. No abras correos electrónicos de alguien que no conozcas o de un sitio que no hayas visitado.



4. No haga clic en enlaces y evite los anuncios pop-up: tenga cuidado con los enlaces a ofertas que son demasiado buenas para ser verdad, y asegúrese de tener un bloqueador de pop-ups instalado cuando compre en sitios web desconocidos para evitar ser víctima de hurto de identidad.



5. Tenga cuidado con las apps: descargue aplicaciones solo de una fuente confiable como Apple App Store o Google Play y revisa los comentarios y reseñas. Preste atención a los permisos que solicita la aplicación.

Pagos seguros

1. Utilice métodos de pago seguros: las tarjetas de crédito son generalmente la forma más segura de pagar artículos en línea, como también los servicios de pago disponibles en tu país. Evita utilizar opciones como transferencia bancaria, envío de efectivo o cheques por correo.



2. Verifique sus estados de cuenta o consulta tus transacciones: Mantenga un registro de sus estados de cuenta y monitoree sus transacciones en progreso, para asegurarse de que no se hayan agregado cargos ocultos o que comercios sospechosos estén retirando fondos de tu cuenta.



3. Mantenga un registro: Guarde siempre registros de sus transacciones en internet, así como también los correos electrónicos que envíe o reciba de un vendedor, ya que pueden ser útiles si hay un problema más adelante.



4. Nunca brinde más información de la necesaria: Tómese el tiempo para leer la política de privacidad del comercio y validar dónde se almacenará y cómo se compartirá su información. Cuánta más información comparta, más accesible será para un estafador.



Economía y Negocios