¡Ojo! Así puede detectar si una factura electrónica es real o falsa según la Dian

Las facturas electrónicas son emitidas por los comercios como validación de la compra de un bien o servicio. En Colombia todos los compradores tienen derecho a exigirla.



Esta es una implementación que permite a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) fortalecer el control y la fiscalización de las operaciones económicas realizadas, además de darle, a quien la pida, diferentes beneficios. Le contamos cómo validar si la factura que se le entregó es falsa o verdadera.



¿Qué es una factura electrónica?

Según la Dian, explicado en el artículo 2 del Decreto 2242 de 2015, la factura electrónica, es un documento que soporta las transacciones de venta de productos, servicios o bienes y que se hace de forma operativa a través de sistemas computaciones o informáticos.



Esta es una de las modalidades de facturación obligatoria que tienen las personas naturales o jurídicas responsables del impuesto sobre ventas o consumo y también las personas naturales que tengan ingresos superiores a 3.500 UVT (Unidades de Valor Tributario) o 130 millones de pesos al año.



Según la Dian, este sistema es la evolución de la factura tradicional, la cual para efectos legales tiene la misma validez que el papel. Sin embargo, se genera, válida, expide, recibe, rechaza y conserva electrónicamente, lo que representa mayores ventajas.



Al solicitar esta modalidad de facturación en las compras realizadas, la Dian presenta una serie de beneficios.



De hecho, según se explica en la página web oficial de la entidad, el no exigir factura puede significar pérdida de dinero, ya que "el beneficio tributario del costo, deducción o descontable no se puede utilizar en las declaraciones tributarias de acuerdo al Artículo 616-1 del Estatuto Tributario", a menos que se presenten con la factura validada de la Dian.



Entre los beneficios que se pueden obtener por exigir la factura están:



-Deducción en el impuesto sobre la renta hasta del 1 por ciento del valor de las adquisiciones, sin exceder 240 UVT (10,1 millones de pesos en 2023) en el respectivo año gravable.



-Poder soportar costos, deducciones y/o impuestos descontables en las declaraciones tributarias.



-Facilidad en la consulta de los soportes que llegan a su correo electrónico o lo puede revisar en el servicio informático de factura electrónica.



-Contribuir al progreso económico del país y a la inversión social.



-Contribuir a evitar la evasión de impuestos.



¿Cómo verificar una factura electrónica?

La entidad fiscal compartió el paso a paso para verificar la validez de estos trámites. Primero debe ingresar a la página oficial de la entidad www.dian.gov.co, allí, proceda a buscar la sección 'Temas de interés' en donde se ordenan puntos como el RUT, RST, OEA, Firma Electrónica, Trámites y servicios y Factura Electrónica.



Después de encontrar las opciones debe ingresar a 'Facturando electrónicamente', tras hacerlo será redirigido a una nueva pestaña. Si no desea realizar todo el proceso, puede darle click aquí.



En la nueva página debe diligenciar los datos del CUFE o UUID, es decir, el código único de factura electrónica que se encuentra en la parte superior del documento, el cual le debe llegar a su correo electrónico después de la compra del producto o servicio. El Cufe es un factor alfanumérico exigido por la ley, tenga en cuenta que no debe tener espacios.



Una vez se ingrese dicho código, la plataforma se encargará de buscar en sus registros de cada factura que es validada en tiempo real por la Dian tras ser generada.

En el sistema de Factura Electrónica con Validación Previa, encuentras el ingreso a "Facturando Electrónicamente" y en la opción "Documento" Foto: Dian

En la nueva ventana se encontrará la información de la factura con el número de serie, el folio, la fecha de emisión, los datos del emisor y receptor, validaciones realizadas por la Dian del documento, además de totales y los impuestos procesados.



El certificado de existencia se puede descargar en formato PDF.

Laura Nathalia Quintero Ariza.

Escuela de Periodismo Multimedia El Tiempo.

Redacción Últimas Noticias.

