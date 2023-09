En un mundo cada vez más conectado, la seguridad de las transacciones financieras se ha convertido en algo de suma importancia.



Los cajeros automáticos son considerados una parte fundamental de la vida cotidiana, pero también pueden ser vulnerables a la alteración por parte de personas malintencionadas. Aprender a detectar cuando un cajero automático ha sido alterado es esencial para proteger su dinero y su información personal.

A pesar de que los bancos están adoptando tecnologías avanzadas como la inteligencia artificial, chatbots y nuevas aplicaciones, aún hay usuarios que prefieren utilizar cajeros automáticos para obtener efectivo de forma rápida y directa.

Según datos proporcionados por la Superintendencia Financiera de Colombia, el país cuenta con una red de 16.019 cajeros automáticos.



Durante el año 2022, esta amplia infraestructura facilitó la realización de un total de más de 454.337 millones de transacciones financieras, subrayando así la relevancia y la continuada demanda de estos dispositivos para llevar a cabo operaciones bancarias en Colombia.

Siempre cubra el teclado al ingresar su número de identificación personal (PIN) para evitar que otros lo vean. Foto: EL TIEMPO

En términos de ubicaciones de cajeros automáticos en todo el país, las entidades bancarias más destacadas son Bancolombia con 4.999, Davivienda con 2.140 y Banco de Bogotá con 1.694.



Debido a esta amplia presencia, las autoridades han compartido pautas de seguridad que los ciudadanos deben seguir antes de insertar su tarjeta o proporcionar información personal en un cajero automático.



Esto se debe a que los criminales suelen manipular estos dispositivos con el fin de cometer robos y fraudes relacionados con productos bancarios. En ese sentido, siga los siguientes paso para evitar ser víctima de estafas en estos aparatos.

1. Inspeccione la apariencia física del cajero automático

El primer paso para detectar una posible alteración en un cajero automático es observar su apariencia física. Los cajeros automáticos legítimos suelen estar en lugares bien iluminados y de alta visibilidad. Si notas que el cajero automático se encuentra en un lugar oscuro o poco transitado, es una señal de alerta.



Además, verifica si el teclado, la ranura para tarjetas y la pantalla se ven normales y no tienen partes sueltas o cables visibles. Los cajeros automáticos están diseñados para ser resistentes y seguros, por lo que cualquier irregularidad debe ser motivo de preocupación.

2. Comprueba el teclado y la ranura para tarjetas

Los dispositivos de skimming son herramientas comunes utilizadas por estafadores para copiar información de tarjetas. Antes de usar un cajero automático, asegúrese de que el teclado y la ranura para tarjetas sean reales. Puede hacerlo siguiendo estos consejos:



-Intente mover el teclado: si el teclado se siente suelto o no está bien adherido al cajero, no lo use.



-Jale ligeramente la ranura para tarjetas: si la ranura para tarjetas se desprende o parece inusual, no inserte su tarjeta y reporte la situación a la entidad bancaria.

3. Utilice la tecnología NFC de su teléfono

Muchos cajeros automáticos modernos ofrecen la opción de utilizar la tecnología NFC (Near Field Communication) para realizar transacciones.



En lugar de insertar su tarjeta en una ranura, puede vincular su tarjeta al cajero automático a través de tu teléfono inteligente. Esta opción es más segura, ya que evita por completo la ranura para tarjetas y cualquier riesgo de skimming.

4. Cubra el teclado al ingresar su PIN

Siempre cubra el teclado con su mano u otro objeto mientras ingresa su número de identificación personal (PIN). Esto ayudará a evitar que los posibles observadores capturen su PIN mediante cámaras ocultas.

5. Confirme la presencia de dispositivos de seguridad

Los cajeros automáticos legítimos suelen estar equipados con cámaras de seguridad y dispositivos antiskimming. Observe si hay cámaras de vigilancia visibles y verifique si hay sellos de seguridad intactos en la ranura de la tarjeta.

6. Confirme la autenticidad del cajero automático con su banco

Si tiene sospechas sobre la autenticidad de un cajero automático, no dude en comunicarse con su banco o entidad financiera. Ellos podrán confirmar si el cajero es legítimo y brindarle orientación sobre cómo proceder.

La seguridad de sus transacciones en cajeros automáticos es responsabilidad de todos. Siguiendo estos consejos simples pero efectivos, puede reducir significativamente el riesgo de caer víctima de estafas y proteger su dinero y datos personales.

Delincuentes dejan vacío un cajero automático



MARÍA CAMILA SALAS V

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

