En época de crisis, la idea de acuerdo con expertos financieros de la Universidad de la Sabana, la recomendación no es reducir las compras innecesarias o comprar los bienes más económicos, sino enfocar el consumo en bienes que representen una mayor ganancia como comprar alimentos que nos den más energía.

La otra idea es que haga seguimiento a los gastos, así sabe exactamente dónde cortar, puede disponer de algunos rubros del presupuesto que estaban dedicados a otras cosas, como el rubro de transporte si puede movilizarse caminando.



"Con un presupuesto apretado, los cambios de precios de los bienes de la canasta básica, por mínimos que sean, significan ajustes a otros rubros", explican los expertos.

Este reto lo ayudará a ahorrar una buena suma, guardando un determinada suma de dinero a diario.

Lo otro primordial es que mes a mes debe hacer un corte a sus finanzas. Tener claro cuánto tiene y cuánto debe.



Puede hacer un presupuesto que incluya sus gastos básicos y también los de esparcimiento. Hay que ser realistas en ese aspecto y saber que va a querer darse un ‘gustico’ sin excesos y además que no todo pueden ser gustos.



Siempre incluya los imprevistos dentro del presupuesto. Los gastos no serán necesariamente iguales a los proyectados, por lo cual, no estaría de más incluir un ‘colchón’ que cubra esos gastos inesperados.

