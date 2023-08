Hacer un presupuesto, sirve para guiarse a través de un documento para organizar los gastos personales y los relacionados con la familia.



De esta manera evita gastar más dinero del que recibe, pues tiene un control detallado de los gastos, facilita pagar las cuentas mensualmente y así puede prever problemas de dinero.

Mantener un presupuesto también ayuda a restringir los gastos innecesarios con el fin de alcanzar las metas de ahorro a corto y largo plazo.



Este es un documento que le permite plasmar tus ingresos y gastos con el fin de llevar unas finanzas personales organizadas.



Lo más importante del presupuesto es que le permite establecer con claridad tus hábitos de consumo.



De acuerdo con los expertos de Scotiabank Colpatria, la mejor manera de hacerlo es identificar en qué se está gastando el dinero ahora, de dónde proviene y a dónde se va, y para ello se deben anotar todos los ingresos y gastos que se tengan antes de iniciar el presupuesto.



"Es importante hacer un registro de las entradas mensuales (sueldo, negocios, inversiones) y los gastos (almuerzos, transportes, diversión, o cualquier otro gasto). Al tener una idea de cuánto ganas y cuánto gastas, puedes empezar a construir un plan anticipado de ingresos y gastos para generar ahorros", detallan.

Lo más importante a la hora de organizar sus finanzas es hacer un presupuesto personal y mensual en el que tenga claro sus ingresos y gastos. Foto: IStock

Sobre los aspectos a tener en cuenta a la hora de realizar un presupuesto, existen cinco reglas:



La primera es establecer un objetivo, puede ser tomar el control de sus finanzas para cumplir alguna meta de corto o largo plazo.

La segunda es que este sea realista, que no esté demasiado lejano de la realidad. "Hay que ser lo más honesto y no establecer objetivos muy ambiciosos que no pueda cumplir porque puede causarle frustraciones que lo lleven a desistir.



La tercera es no sobre estimar los ingresos que se reciben con regularidad. No se deben incluir ingresos que no están asegurados o que no tenga certeza de recibir, ya que se podrían generar presiones que irían en contra de su estabilidad.



La cuarta es priorizar los gastos, como los diarios, los ocasionales como cumpleaños, regalos de navidad, estudios, e incluso tener en cuenta los de eventos inesperados.



La quinta es administrar bien los recursos, comprando lo indispensable y pagando las deudas a tiempo para evitar sobre costos por cargos en mora y un historial crediticio negativo.

