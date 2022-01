Las familias con ingresos entre 1 y 2 salarios mínimos pueden participar en el programa Semillero de Propietarios para comprar vivienda de interés social y para ello pueden inscribirse en el sitio del Ministerio de Vivienda, en internet, y evaluar la oferta de casas y apartamentos con precios de hasta 135 salarios mínimos, que se ofrecerán en arriendo con opción de compra.



El Semillero de Propietarios es un programa de arrendamiento social que busca ayudar a los colombianos que ganan menos de 2 salarios mínimos, es decir, $2’000.000 para el año 2022, a tener una vivienda digna mediante el subsidio de una parte del canon de arrendamiento.



Según el Ministerio de Vivienda, los beneficiarios de este programa pueden suscribir contratos de arrendamiento con opción de compra por un periodo de 24 meses, tiempo durante el cual el Gobierno les ayuda con un subsidio de hasta 500.000 pesos para el canon de arrendamiento para vivienda de interés prioritario (VIP) o vivienda de interés social (VIS).



Las familias beneficiarias hacen un copago a la cuota del arriendo y destinan otro monto a un ahorro mensual. Por ejemplo, una familia que recibe 500.000 pesos de subsidio, aporta 150.000 pesos adicionales para el canon y debe ahorrar mensualmente 200.000 pesos.

Con los ahorros alcanzados durante los 24 meses de arrendamiento, los hogares beneficiarios pueden acceder al programa Mi Casa Ya, que les otorga a las familias beneficiarias la cuota inicial de su vivienda y un subsidio adicional a la tasa de interés del crédito que tomen, por 7 años.

Requisitos y proceso de inscripción

Según lo establecido por el Gobierno, estas son las condiciones y el proceso para aplicar al programa Semillero de Propietarios.



• Tener ingresos inferiores a 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes, es decir 2 millones de pesos para 2022, y no ser propietario de una vivienda.



• No haber sido beneficiario de ningún subsidio familiar de vivienda.



• Después de inscribirse en el programa, contar con concepto favorable para suscribir el contrato de arrendamiento o arrendamiento con opción de compra.



• Para la población no perteneciente al sistema formal de trabajo, contar al momento de la postulación, con un puntaje del Sisbén igual o inferior al que determine el Ministerio de Vivienda o, en su defecto, estar incluidos en las herramientas de focalización establecidas por entidades del orden nacional.

Para inscribirse está disponible en la página web del Ministerio de Vivivienda, www.minvivienda.gov.co, la plataforma de inscripción para el programa en la que los aspirantes pueden postularse.



Es importante tener en cuenta que la inscripción es gratuita y no requiere de intermediarios.



Para el cuatrienio del 20218 al 2022 se habilitaron 200.000 subsidios a familias colombianas, quienes podrán ahorrar y acceder a un crédito hipotecario.

