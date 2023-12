Remates de la Dian hasta con un 70% de descuento: así puede comprar apartamentos y más

La Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) tiene, dentro sus funciones, la responsabilidad de administrar "los derechos de aduana y demás impuestos al comercio exterior, comprende su recaudación, fiscalización, liquidación, discusión, cobro, sanción y todos los demás aspectos relacionados con el cumplimiento de las obligaciones aduaneras".



Esto también lo puede hacer con los aspectos relacionados con el cumplimiento de las obligaciones tributarias.

Así se explica en su página web, sitio en el cual también se pueden encontrar bienes y productos incautados a la venta. Así es, de aquellas cosas que se decomisan, la Dian suele hacer remates abiertos al público, buen sean virtuales o presenciales.

Varios de estos productos cuentan con grandes descuentos. Foto: Andrea Moreno. EL TIEMPO

En estos espacios, la ciudadanía puede acceder a vehículos, inmuebles, joyas, maquinaria y más elementos que en su momento fueron incautados.

En cuanto a los remates virtuales, la entidad explica que son "la celebración de la audiencia para la venta forzada de bienes, que se realiza a través de una herramienta tecnológica dentro del proceso administrativo de cobro coactivo que efectúa la Unidad Administrativa Especial Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, una vez en firme el avalúo del bien, en concordancia con las disposiciones contenidas en el Estatuto Tributario y en el Código General del Proceso".

¿Cuáles son los requisitos para participar en los remates virtuales?



Los criterios para poder participar en la adquisición de alguno de esos bienes son los siguientes:



-Constituir un depósito judicial en el Banco Agrario de Colombia por el 40% del avalúo del bien.



-Presentar una oferta dentro de los 5 días previos a la fecha establecida para la subasta o, durante la primera hora de su apertura, con un monto no menor al 70% del valor de tasación del bien, adjuntando el depósito previamente efectuado.



-La oferta realizada será definitiva e irrevocable.

Este es el paso a paso de la audiencia

1. El día de la audiencia virtual, los oferentes podrán participar en línea según el orden preestablecido por el funcionario encargado. Tenga en cuenta que previamente los postores debieron haber hecho su oferta inicial.



2. Después, el funcionario desactivará a los oferentes cuyas propuestas no cumplan con los requisitos legales para participar en la subasta virtual.



3. En caso de empate en la validación del valor de las ofertas, se pedirá a los postores empatados que aumenten sus ofertas.



4. Una vez adjudicado el bien, el funcionario competente encargado de la audiencia ordenará la devolución de las sumas depositadas a los no favorecidos, y evitará que las sumas depositadas por el rematante sean devueltas, ya que se reservarán como garantía de sus obligaciones.



5. Si por alguna razón la subasta no se lleva a cabo, se procederá de inmediato a la devolución de las sumas depositadas por todos los oferentes.

