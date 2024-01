¿Quiere comprar el Soat por internet? Tenga en cuenta estas recomendaciones

El Soat o Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito es una póliza que protege a los ciudadanos en caso de accidentes que involucren daños físicos ocasionados a pasajeros, peatones o conductores. Este es seguro cubre gastos de transporte y médicos, incluyendo las incapacidades permanentes e indemnizaciones por muerte y servicios funerarios.



Ahora es posible adquirirlo de diferentes maneras, entre ellas de forma virtual. Aquí le contamos algunas estrategias y recomendaciones que deberá tener en cuenta al momento de hacerlo.



Según el artículo 42 del Código Nacional de Tránsito, el Soat es un seguro que toda persona que sea propietaria de un vehículo debe adquirir y tramitar, además de que tiene la obligación de renovarlo cada año.



Dicha póliza garantiza que cuando un conductor que sufra de un accidente pueda ser atendido de forma adecuada e inmediata en cualquier establecimiento clínico.



Desde hace varios años, compañías y aseguradoras autorizadas tienen disponible la venta y compra de este servicio de manera digital, con el objetivo de facilitarle a los conductores adquirir el seguro de forma rápida y accesible.



Sin embargo, a pesar de las ventajas y practicidad para comprar la póliza en internet, autoridades como a Federación Colombiana de Aseguradoras (Fasecolda), han denunciado el aumento de casos de estafa a los compradores en páginas fraudulentas.



En los casos de estafas Soat los usuarios son redirigidos a un chat de WhatsApp Foto: Eset

La Federación advirtió que en 2022 se reportaron 4.742 casos de fraude, cuyo valor se calculó en cerca de $2.400 millones, una cifra que creció durante el año pasado. Para corte de octubre de 2023, ya se había registrado 5.267 casos de estafas que ascendieron la cifra a $2.650 millones de pesos colombianos.



"Insistimos en la importancia de que la ciudadanía adquiera su producto Soat a través de los canales de las compañías de seguros, no a través de intermediarios o publicidades, y en particular desconfiar de las propuestas que llegan por medio de WhatsApp", explicó en su momento Gustavo Morales Cobo, presidente de Fasecolda, a través de un comunicado de prensa.



Eset, empresa enfocada en la detección proactiva de amenazas digitales, identificó al menos 20 sitios fraudulentos en donde se llevaban a cabo estafas y suplantación de la identidad de compañías aseguradoras legítimas.



Según la empresa, una de las formas en que las víctimas llegan a los sitios es por medio de anuncios falsos que aparecen en sitios web, redes sociales o plataformas de noticias. Además de que suelen aparecer en los resultados de motores de búsquedas, ubicados como primeros resultados en el buscador de Google.



Normalmente, de acuerdo con Eset, los usuarios son redirigidos a un chat de WhatsApp para hablar con supuestos operadores en perfiles que no son verificados.



¿Cómo comprar el Soat por internet?

Dicho descuento del 10 % es acumulativo, así que se lo puede sumar al del 50 %. Foto: iStock

En pocos pasos podrá adquirir la póliza de seguro por internet, antes de empezar, recuerde que los precios del mismo están establecidos. Siga las indicaciones:



1. Para comprarlo debe ingresar primero a las páginas oficiales de aseguradoras autorizadas y de confianza.



2. Revise la cotización de su Soat. Los datos que le pedirán son la placa de su vehículo y su cédula de ciudadanía.



3. Realice el pago del documento en los servicios autorizados. Lo más común y seguro es el uso de plataformas como PSE. Sin embargo, también se puede realizar a través de Nequi.



4. El Soat digital le llegará a su correo electrónico y posiblemente también al número de teléfono, según la información suministrada en el registro.



¿Cómo evitar ser estafado al comprar el Soat por internet?

El director de la Adres denuncia que hay clínicas que pagana las tripulaciones para que les lleven los pacientes, lo cual ha generado la 'guerra' de las ambulancias. Foto: Carlos Camacho / EL TIEMPO

La Federación Colombiana de Aseguradoras compartió algunas recomendaciones para evitar ser víctima de fraude:



- No compre su seguro a compañías que no estén autorizadas por la Superintendencia Financiera de Colombia.



-No comparta documentos o datos personales a través de redes sociales o servicios de mensajería instantánea.



-No adquiera el seguro si le solicitan consignar a cuentas de personas naturales.



-Desconfíe de ofertas de pólizas de SOAT con descuentos altos.



-Tenga en cuenta que entre las modalidades de fraude se utilizan la imagen de las compañías de seguros en páginas web, redes sociales y otros canales. Antes de comprar, verifique con la aseguradora la legitimidad del canal.



-No compre la póliza si se la ofrecen a través de WhatsApp. Ninguna compañía de seguros autorizada solicita pagos a través de este canal.



La Federación también compartió que algunas de las compañías autorizadas para ofrecer este producto son: Aseguradora Solidaria de Colombia, La Previsora S.A. Compañía de Seguros, Seguros Bolívar S.A, Liberty Seguros S.A, Axa Colpatria Seguros S.A, La Equidad Seguros, Seguros Mundial, Seguros del Estado S.A y Seguros Generales Suramericana S.A.

Laura Nathalia Quintero Ariza.

Redacción Últimas Noticias.

Escuela de Periodismo Multimedia El Tiempo.

