Aprenda a liquidar la prima de su personal de servicio doméstico

Se estima que en Colombia hay más de 104.536 trabajadores domésticos, personas que ayudan en las labores diarias de los hogares, niñeras, jardineros, conductores y cuidadores de fincas, entre otros, afiliados al Sistema de Subsidio Familiar, los cuales, según la Ley 1788 del 7 de julio de 2016, tienen derecho al pago de todas las prestaciones sociales, incluidas las primas de mitad de año y de diciembre.



El plazo máximo para pagar este beneficio laboral de la segunda mitad del año vence este 20 de diciembre y, como se recuerda, el monto correspondiente a la prima equivale a 15 días del salario asignado al trabajador, incluyendo el valor del auxilio de transporte, según lo indicó el Ministerio del Trabajo.



Por ejemplo, una persona que gana un salario mínimo en el 2020, es decir, 877.803 pesos al mes, más el subsidio de transporte de 102.854 pesos, tiene derecho a una prima de servicios de 490.828 pesos, los cuales se deben cancelar máximo este 20 de diciembre.



Este cálculo se hace si el trabajador ha laborado 180 días, ya que los cálculos variarán según los días trabajados y novedades en el periodo.

Trabajadores por días

“La prima es una prestación social y estas son irrenunciables por ley. Ofrecer ropa, viajes, vacaciones o mercado a cambio de la prima es ilegal y no compensa el valor de la misma, aunque se haya llegado a un acuerdo mutuo con el empleado, señalan las normas”, advikerte Salua García Fakih, de la firma Symplifica.



Agrega que dichos acuerdos representan un riesgo jurídico porque en un futuro el empleado podría argumentar ante las autoridades que no ha recibido primas ni en junio ni en diciembre. La multa por el no pago de ésta está contemplada en el artículo 65 del Código Sustantivo del Trabajo.



Los trabajadores que se desempeñan en jornadas de 1 a 4 días por semana, también tiene derecho a recibir prima de servicios, y para calcular el valor a pagar, se debe tomar como base el salario diario devengado por tu empleado, más auxilio de transporte (3.428 pesos ), dividido por el total de días trabajado en el semestre.

, explican los expertos de Symplifica.



Con este resultado, se toma el salario diario base y lo multiplica por el total de días que trabaja a la semana x 4,33 (número de semanas que tiene un mes).



Para facilitar el proceso del pago de la prima a los trabajadores domésticos, Symplifica diseñó una herramienta gratuita online que sirve para calcular el valor exacto. La herramienta funciona tanto para los empleadores como para los trabajadores del hogar que laboran no solo por días sino de tiempo completo.



Según las directivas de la compañía, quienes la utilicen recibirán un documento con los cálculos, el cual se podrá firmar y archivar con el fin de llevar un control sobre el pago a los empleados domésticos. La aplicación ya se encuentra disponible en el siguiente enlace: www.symplifica.com/calcular-prima.



La calculadora sirve para saber el monto a pagar para cualquier empleado sea doméstico o de una empresa.



