Familias vulnerables recibirán $ 160.000 a través de Ingreso Solidario

Las familias vulnerables del país recibirán 160.000 pesos y no 80.000 pesos, como se había dicho en principio, a través del programa estatal Ingreso Solidario, con lo cual al final del mes de mayo habrán conseguido un total de 320.000 pesos.

Así lo anunció el Gobierno al señalar que el segundo giro del Programa Ingreso Solidario, por efectuarse a finales de mayo, será de 160.000 pesos, con lo cual son más los recursos que recibirán los tres millones de hogares en situación de pobreza y vulnerabilidad que no reciben apoyo de ningún programa social del Estado y que han visto afectados sus ingresos por la reducción de la actividad económica.

Unos 500.000 beneficiarios fueron incorporados al programa para lo cual el Gobierno procedió a abrirles una cuenta digital en el celular, con lo cual la cobertura de este programa alcanza los 2 millones de hogares.



El Programa busca llegar a los beneficiarios que han cambiado su número de celular recientemente o que en el momento no han sido contactados por alguna entidad financiera para adelantar el proceso de apertura de cuenta digital.



Con el nuevo proceso el beneficiario al ingresar sus datos en el portal web ingresosolidario.dnp.gov.co sabrá el nombre de la aplicación o la entidad financiera en donde debe abrir una cuenta digital para recibir la transferencia monetaria o si debe acercarse a una sucursal del Banco Agrario.



Los establecimientos financieros que hacen parte de esta etapa son: Bancolombia (Nequi y Bancolombia A la Mano), Davivienda (Daviplata), Movii (Movii) y el Banco Agrario.



Según lo informado por el Gobierno, cuando el beneficiario esté asignado al Banco Agrario, en el portal encontrará un enlace que le permite ingresar los datos para conocer la sucursal a la cual debe dirigirse para recibir el abono.



Cuando las familias ya identificadas no encuentren sus datos en esta etapa no significa que hayan perdido los recursos porque los giros continúan en el trascurso del mes de mayo y serán contactados durante las próximas semanas.



Cabe recordar que para ser beneficiario del Ingreso Solidario no es necesario participar de bonos, en sorteos o hacer inscripciones de ningún tipo. El único canal autorizado para verificar si obtuvo el giro de Ingreso Solidario es la página ingresosolidario.dnp.gov.co.



Durante la primera etapa el Programa Ingreso Solidario llegó a cerca de 1,2 millones de hogares pobres y vulnerables en más de 650 municipios del país y a la fecha ya ha beneficiado a 1,5 millones de hogares.



Por: Economía y Negocios