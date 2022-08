Claro Colombia y Oracle, empresas líderes del sector IT y soluciones digitales, cerraron una alianza para que los jóvenes de todo el país puedan educarse en temas de tecnología y accedan a mayores oportunidades de empleo. Este acuerdo que se hace a través del proyecto ONE -Oracle Next Education, se trata de una la plataforma de educación y empleabilidad para formar y posicionar a los profesionales del futuro.



(Lea también: Mayor desempleo, lo que esperan los gremios con recargo nocturno desde 6 p. m.)

El programa tiene una duración de 6 a 9 meses en los que se ofrecen cursos para desarrollar habilidades técnicas y no técnicas, con énfasis en programación y emprendimiento. Oracle ha dispuesto que por cada contrato firmado en América Latina habrá cinco personas en el programa de estudio y están priorizados aquellos mayores de 18 años que no tengan capacidad de acceder a la educación superior y no logren pagar una institución.



El otro componente de la alianza es la posibilidad de abrir oportunidades de trabajo a los egresados de ONE con el propósito de que se puedan vincular a la economía de la era digital, crear capacidades en el país para apoyar la innovación e, incluso, exportar talento.



(Le puede interesar, además: Tributaria de Petro: los bienes de la canasta familiar que se afectarían)



“En Claro seguimos trabajando en conjunto con las más importantes empresas de tecnología, con el propósito de promover oportunidades de formación y empleo que respondan a la creciente necesidad de contratar jóvenes con conocimientos en programación, analítica, entre otras habilidades digitales. Este tipo de alianzas nos permiten cubrir a todo el país y generar mayores oportunidades de acceso a conocimiento y a empleo”, afirmó Olga Milena Joya, gerente Gestión de Talento Claro Colombia.



Después del curso, los alumnos tendrán la oportunidad de conectarse a oportunidades laborales en empresas con las que Oracle tiene relación, ya sean cliente o socios de negocio.



ONE ya cuenta con más de 28.000 registrados en la plataforma de las etapas anteriores, se espera que con esta alianza este año se superen los 44.000 registrados en 2022.



“Queremos que más personas sigan adquiriendo habilidades esenciales para que estén listas para el mundo laboral y expandan su carrera en el mundo tecnológico. Sin duda, el sector de la tecnología necesita, hoy más que nunca, talentos diversos que acompañen la transformación digital de Colombia, y qué mejor manera de hacerlo que entregando oportunidades a la población que más lo necesita porque son cursos sin costo. Con este programa también queremos acercarlos a nuevas oportunidades laborales y trabajando articuladamente con Claro podemos abrirles las puertas a nuevas ofertas cuando terminen el curso”, destaca German Borromei, gerente general de Oracle para Colombia y Ecuador.



Estamos viviendo un momento de transformación digital a nivel global y uno de los desafíos que enfrentamos es la falta de profesionales capacitados para liderar esta cuarta revolución industrial.



El programa ONE está diseñado para capacitar a las personas y prepararlas para que se puedan vincular a la economía de la era digital y puedan liderar en los negocios del futuro.

Así puede inscribirse

1. Ingresar al siguiente enlace: https://www.oracle.com/lad/education/oracle-next-education/



2. Llenar el cuestionario correspondiente (solicitará algunos datos para completar el registro, incluida la CURP).



3. ¡Listo! Los nuevos integrantes del programa recibirán un correo electrónico con los siguientes pasos para empezar con los cursos gratuitos Detalle de los cursos El mercado de tecnología está lleno de vacantes para profesionales calificados.



A continuación, los pilares del programa ONE que serán el impulso necesario para triunfar en el mundo laboral:



• Lógica de programación: El primer paso para una carrera exitosa en tecnología es aprender la base de la programación. En este plan de estudios, los cursos permitirán ampliar los conocimientos para la lógica y el mercado de desarrollo de software.



• Front-end: Profundiza en HTML, CSS y JavaScript para construir experiencias fantásticas en la Web. Hoy, el mercado de front-end es uno de los que más oportunidades tiene en el mundo de la tecnología.



• Java: Aprender uno de los lenguajes de programación más utilizados en el mundo. Java se utiliza para crear aplicaciones para computadoras, smartphones, tablets e incluso videojuegos.



• Emprendimiento: Durante el curso, los alumnos aprenderán los fundamentos básicos del mundo de los negocios para transformar sus conocimientos de programación en productos o servicios. No pierdas la oportunidad de cambiar tu vida y formar parte de la generación ONE.



PORTAFOLIO