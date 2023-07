Si ha sido víctima de un comparendo de tránsito injusto, no se desanime, la ley está de su lado y tiene el derecho de defenderse adecuadamente.



De acuerdo con el artículo 136 del Código Nacional de Tránsito Terrestre de Colombia, si usted rechaza la comisión de la infracción, tiene el derecho de comparecer ante el funcionario en una audiencia pública. Durante esta audiencia, podrá presentar las pruebas que considere pertinentes para demostrar su inocencia.



Es esencial tener en cuenta los plazos establecidos para realizar la apelación. El comparendo no representa la sanción definitiva, sino una notificación para que usted acuda ante la autoridad de tránsito en un plazo de 5 días hábiles si la infracción fue impuesta en la vía, o de 11 días si fue realizada por medios electrónicos.



"Si el contraventor no compareciere sin justa causa comprobada dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a Ia notificación del comparendo, Ia autoridad de tránsito, después de treinta (30) días calendario de ocurrida Ia presunta infracción, seguirá el proceso, entendiéndose que queda vinculado al mismo, fallándose en audiencia pública y notificándose en estrados", indica la norma.

Foto: Sergio Acero Yate. EL TIEMPO

El proceso para solicitar una audiencia es sencillo y no requiere la intervención de un abogado. Solo debe dirigirse al sistema o centro integrado de servicios más cercano, acercarse al módulo de movilidad y manifestar su deseo de impugnar la infracción y esperar a ser citado para la audiencia correspondiente.



Durante la audiencia, es fundamental que esté preparado para presentar sus argumentos y pruebas de manera clara y concisa. Recuerde que esta es la oportunidad de exponer su versión de los hechos y demostrar su inocencia.

Razones por las que puede apelar una multa

Cabe señalar que existen diversas situaciones en las cuales puede impugnar una infracción, como cuando los agentes de tránsito no siguen el debido procedimiento, si la fotomulta fue realizada por una cámara no registrada o sin señalización adecuada, si se le atribuye la infracción a una persona que no es el propietario del vehículo o si le imputan una sanción no contemplada en el Código Nacional de Tránsito Terrestre.



También, si fue multado por alcoholemia sin realizar las pruebas pertinentes o si recibió un comparendo por utilizar un dispositivo manos libres mientras hablaba por celular.

JUAN DAVID CANO LOPERA

ESCUELA DE PERIODISMO MULTIMEDIA EL TIEMPO

