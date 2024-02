Ahorro de dinero: siga este plan para ahorrar 5 millones de pesos en un año

Ahorrar dinero es una de las tareas más difíciles con las que se enfrentan los adultos diariamente. El mundo del consumismo presenta tentaciones a diario para gastar su salario en productos cada vez más costosos.



(Lea también: Consejos para ahorrar si es pensionado y quiere mejorar sus finanzas personales).



Sin embargo, el ahorro es posible siempre y cuando las personas organicen bien sus gastos e ingresos, se pongan metas establecidas y se mantengan firmes en sus propósitos.

Le dejamos, entonces, un plan con el que es posible ahorrar $5.000.000 en doce meses, basado en una publicación de ‘Tropicana’.

Primer mes: $100.000 Segundo mes: $200.000 Tercer mes: $250.000 Cuarto mes: $300.000 Quinto mes: $400.000 Sexto mes: $450.000 Séptimo mes: $500.000 Octavo mes: $500.000 Noveno mes: $550.000 Décimo mes: $550.000 Undécimo mes: $600.000 Decimosegundo mes: $600.000

Sabemos que son cifras altas, y que ahorrar tales cantidades en un mes puede resultar para muchos bastante utópico. Sin embargo, es un método efectivo para un ahorro de cinco millones, y está diseñado con un periodo inicial de adaptación, en el que la idea es que también guarde fondos para imprevistos.



(De interés: Plan de ahorro: así puede organizar y mejorar sus finanzas por medio de plantillas).



Y si su salario no le permite ahorrar $600.000 en un mes, de todos modos puede motivarse a organizar sus gastos y ponerse la meta de acumular una cantidad de dinero tal vez un poco menor a cinco millones, pero que de todas formas le servirá en el futuro.

Cabe recordar también que recomendamos guardar el dinero en un lugar que no sea de fácil acceso, para evitar la tentación de gastarlo. Adicionalmente, estos consejos le pueden ayudar a ahorrar de una forma más eficiente:

Tenga sus cuentas claras

Para lograr ahorrar cantidades altas de dinero, es indispensable que organice sus cuentas desde antes. Tenga claro cuánto dinero le demandan sus gastos indispensables, como servicios, arriendo, alimentación y entretenimiento, y deje un rubro para imprevistos. Una vez hecho esto, se le facilitará mucho más dejar sus objetivos claros y realistas.

Recorte gastos innecesarios

Está bien darse lujos de vez en cuando, como comer en restaurantes, ir a cine, salir de fiesta, entre otros. Sin embargo, si se excede, este tipo de actividades se pueden volver un pozo sin fondo de gastos.

Evite las deudas

Una opción siempre tentadora para conseguir deseos impulsivos o gastos inesperados grandes es entrar en una deuda con tarjeta de crédito. Sin embargo, siempre recuerde que la cuota mensual se sumará a sus gastos inevitables de cada pensión, y que los intereses del préstamo pueden hacer que el producto termine siendo mucho más costoso de lo que usted cree.



(De interés: Método para ahorrar 1 millón de pesos en un año, con monedas de $1.000: le contamos).

Sea testigo de su proceso

El portal ‘Mejores Hábitos Financieros’ del Bank of America propone como un consejo final la revisión mensual de su cuenta de ahorros. Ver el crecimiento no solamente lo motivará a continuar con su propósito, sino que le permitirá corregir problemas o plantear nuevas estrategias en caso de no notar un aumento significativo.

ALEJANDRO VICTORIA TOBÓN

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO