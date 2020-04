Así puede acceder a las garantías por $ 12 billones que dará el FNG

Pensando en cómo aliviar las cargas a los micro, pequeños y medianos empresarios del país (Mipymes) el Gobierno, a través del Fondo Nacional de Garantías, diseñó un programa especial para quie estos empresarios puedan acudir a la banca por créditos para mantener sus actividades y conservar los puestos de trabajo.

Con este programa, se comprometió a otorgar garantías para lo cual dispuso de 12 billones de pesos para que las Mipymes puedan obtener recursos de la banca sin mayores contratiempos. Esas garantías operan como un codeudor o fiador de la empresa ante la entidad financiera que les vaya a otorgar el préstamo. Aquí le contamos cómo puede acceder a esas ayudas:

ABC para acceder a las garantías

1. ¿Cuál es la función del FNG?

El Fondo Nacional de Garantías (FNG), tiene como objeto facilitar que las micro, pequeñas y medianas empresas (Mipymes) puedan acceder a la financiación de recursos que mejoren su competitividad, mediante el otorgamiento de garantías. Este instrumento busca respaldar las obligaciones contraídas por las Mipymes a través de bancos, corporaciones financieras, compañías de financiamiento, cooperativas financieras, cooperativas de ahorro y crédito, cooperativas multiactivas, fondos de empleados y cajas de compensación, entre otras.



2. ¿El FNG ofrece créditos a las personas y a las empresas que los necesitan?

No. Su misión es facilitar el acceso al crédito, mediante el otorgamiento de garantías que solicitan los bancos. El FNG actúa como codeudor o fiador.



3. ¿Cómo operan las garantías que ofrece el FNG?

Las garantías son un servicio financiero que respalda las obligaciones contraídas por las Mipymes ante el sector financiero. Garantizan operaciones de crédito y leasing, cuyo destino sea capital de trabajo, inversión fija, modernización o capitalización empresarial.



4. ¿Qué se requiere para acceder a esas garantías?

* Ser Mipymes domiciliada en Colombia

* Ser persona natural o jurídica, pero con alguna actividad económica

* Tener calificación de riesgo AA o A

* Pertenecer a cualquier sector de la economía (excepto al agropecuario).



5. ¿Cuánto cuesta acceder a esas garantías?

El FNG cobra comisiones por el otorgamiento de sus garantías como contraprestación al riesgo que asume al adquirir el compromiso de pagar una porción del saldo insoluto de créditos garantizados incumplidos. El valor de la comisión es el necesario para cubrir los posibles pagos que debe asumir la entidad por el incumplimiento de garantías y los costos operativos asociados al otorgamiento de las mismas.



6. ¿El Fondo tiene garantías para las empresas bajo la coyuntura del covid-19?

Para ello fue creado el Programa Especial de Garantías “Unidos por Colombia”, con un tramo inicial de 2 billones de pesos, los cuales se irán incrementando con la utilización de las garantías, hasta llegar a un total de 12 billones de pesos.



De esta manera, se estarán respaldando los créditos que requieren las Mipymes para atender las necesidades de liquidez y asumir los gastos de personal, costos fijos (arriendo, servicios públicos, entre otros) y demás obligaciones que deban atender para mantener su continuidad y ser sostenibles.



7. ¿Qué debe hacer una empresa o una persona para obtener los beneficios de esa garantías especiales?

* Paso 1. La empresa o persona interesada debe acudir al intermediario financiero ante el cual vaya a solicitar el crédito.

* Paso 2. Al firmar los documentos del crédito, se incluye uno mediante el cual el solicitante acepta el uso de la garantía.

* Paso 3. La entidad financiera deberá solicitar al FNG la garantía a través de su portal de internet.

* Paso 4. El intermediario financiero realizará el desembolso del crédito.

El empresario NO debe realizar ningún trámite ante el FNG para obtener la Garantía.



8. ¿Qué pasa con la garantía si entro en mora con el crédito?

En caso de incumplir en tu obligación con el intermediario financiero, el FNG paga la porción garantizada del crédito y el empresario luego debe arreglar con el FNG esa deuda .



9. ¿Puedo solicitar esa garantía especial para crédito de consumo o libre inversión?

El FNG no garantiza créditos de consumo ni libre inversión, solo créditos destinados para actividades económicas.



10. ¿Qué tipo de créditos cobijan esas garantías?

Capital de trabajo, pago de nóminas, servicios, mercancía, pago a proveedores, entre otros.



11. ¿Cualquier Mipyme o persona puede acceder a estos beneficios?

Si, micro, pequeñas y medianas empresas con ventas de hasta 51.951 millones de pesos anuales.



12. ¿Hasta cuánto es la cobertura de la garantía y por cuanto tiempo?

Una cobertura del 60 por ciento por toda la duración del crédito, que puede ser hasta 36 meses.



13. Si ya tengo una garantía sobre otro crédito ¿puedo solicitar una nueva?

Sí, siempre y cuando no exceda el cupo asignado por el FNG para cada crédito Garantizado es decir (1.990 millones de pesos) en valor garantía.



14. ¿Qué otros alivios tiene el FNG para las empresas y personas en esta epidemia?

El FNG, dentro del conjunto de alternativas, para aliviar la carga financiera de los empresarios ha dispuesto que éstos podrán reestructurar sus obligaciones garantizadas, sin que deban asumir comisión de la garantía del primer año de la reestructuración y solo volverán a pagar a partir del segundo año.



Otro alivio es que los empresarios podrán aplazar hasta por 4 meses el pago de comisión que deban hacer por renovaciones o anualidad de créditos garantizados.



Así mismo, si los créditos garantizados están llegando a su vencimiento final durante los próximos 4 meses y el empresario no cuenta con la liquidez para pagar la última cuota, puede solicitar la prórroga del crédito y, en este caso, el FNG no cobrará la comisión hasta por 6 meses.



Por: Economía y negocios