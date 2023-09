La libreta militar es un documento obligatorios para los hombres colombianos, es un requisito para acceder a ciertos empleos, becas y oportunidades educativas. Por lo tanto, obtenerla no solo es un deber cívico, sino también una inversión en su futuro.

El Ejército Nacional anunció que entre el 12 y el 23 de septiembre de este año, el Comando de Reclutamiento y Control Reservas dispondrá de sus 12 Zonas y 60 Distritos Militares en jornada continua, de 7:00 a. m. a 5:00 p. m., para atender a todos aquellos ciudadanos que se encuentren pendientes de definir su situación militar.



Los descuentos para la libreta militar, es una de las formas en que se está incentivando a los jóvenes a cumplir con esta responsabilidad y a obtener el documento de manera más sencilla.



Los beneficios son para los ciudadanos no aptos, exento, o mayor de 24 años.

Estos son para una persona que quiere tener un empleo en el sector público.​

La normatividad, que tiene una vigencia de 18 meses después de firmada la ley, ofrece la condonación total de las multas correspondientes por no definir la situación militar. Foto: Daniel Bustamante / Archivo EL TIEMPO

En las convocatorias especiales tendrán el descuento del 60 por ciento en la cuota de compensación militar y del 90 por ciento en las multas o sanciones que se les hayan impuesto por infracciones en el proceso de definición de la situación militar.



Los ciudadanos al finalizar podrán optar por acceder de manera gratuita a la Constancia Electrónica o a la expedición física de su Tarjeta de Reservista de Segunda Clase, la cual tendrá un costo de $178.000 para este año.

Algunos de los beneficiarios

Ciudadanos aptos que habiendo sido citados a concentración para incorporación no se presentaron en la fecha, lugar y hora indicada por el servicio de reclutamiento y movilización.



Aquellos que no asistieron a la primera evaluación de aptitud psicofísica.



Los que realizaron el proceso de inscripción de manera extemporánea en vigencia de la Ley 48/93, es decir, antes del 4 de agosto de 2017.



Mayores de edad que fueron aplazados por estar cursando estudios de bachillerato y no se presentaron a definir su situación militar una vez obtuvieron su título de bachiller, en vigencia de la Ley 1861/17.



Los ciudadanos a quienes se les liquidó la cuota de compensación militar y no pagaron el recibo en el plazo establecido (recibo vencido).



Ciudadanos que superaron la edad máxima de incorporación (mayores de 24 años).



Aquellos hombres declarados no aptos por los comités de aptitud psicofísica.



También los residentes en el exterior que demuestren una residencia mínima de 3 años y los exentos de la prestación del servicio militar y que por ley deban cancelar la cuota de compensación militar.

