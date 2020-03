Así puede acceder a los alivios y apoyos de la banca por el covid-19

Los bancos colombianos no cesan en su esfuerzo por brindarles a sus clientes alivios financieros que les permitan enfrentar la difícil coyuntura derivada de la propagación del covid-19 en el país.

De flexibilizar sus horarios de atención, habilitar todos los canales digitales posibles para que las personas puedan cumplir con sus compromisos y obligaciones y tomar las medidas sanitarias posibles para evitar el eventual contagio de la enfermedad en sus oficinas, las entidades financieras del país pasaron pronto a desplegar un sinnúmero de ayudas para sus clientes.





Como se recuerda estas incluyen rebaja de intereses en consumos con tarjetas de crédito para cierto tipo de compras, extensión de plazos para esos consumos, periodos de gracia para el pago de deudas, líneas de crédito especiales para pymes y empresas para atender sus necesidades de nómina y hasta congelamiento del pago de las cuotas de créditos hipotecarios y de consumo hasta por seis meses, en algunos casos.



A medida que avanzan las restricciones por la cuarentena y que la movilidad de las personas se limita, las entidades también están habilitando sus canales para que las personas puedan acogerse a dichos beneficios.

Consumo e hipotecas

Bancolombia hará el proceso de forma automática para todos a partir del 1 abril. No es necesario que ninguno de nuestros clientes visite las sucursales, llame a la línea de atención al cliente o ingrese a la Sucursal Virtual.



Solo tendrán que entrar a partir del 1 de abril a la página www.grupobancolombia.com.co los clientes que: por su situación requieran extender el congelamiento hasta seis meses para créditos de vivienda o los clientes que deseen conservar las condiciones inicialmente pactadas en su crédito de vivienda y no quieran congelar el pago.



El Banco de Bogotá, por su parte, informó que cualquier cliente persona natural, podrá solicitar de manera sencilla y por varios canales, aplazar las siguientes dos cuotas de sus créditos, incluyendo capital e intereses, en tanto que acogerse a cualquiera de las medidas no tendrá ningún impacto en la calificación de riesgo de nuestros clientes.

Los clientes de esta entidad podrán acogerse a los alivios que ofrece a través de los distintos canales dispuestos, como sus 272 oficinas a nivel nacional, con horarios de atención de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 1:00 p.m. en jornada continua.

Las líneas de atención telefónica estarán disponibles 7x24, al igual que los canales digitales Banca Móvil y Banca Virtual. Los Centros de Pagos y Recaudos abrirán 30 minutos antes del horario habitual para atender de manera exclusiva a los adultos mayores; así mismo, tendrán atención hasta la 1:00 p.m.; mientras los 3.500 cajeros electrónicos de la red Aval continuarán disponibles para clientes y usuarios, salvo aquellos que se encuentren en puntos con cierre total, como por ejemplo Centros Comerciales.

Otros alivios

Bancos como el Scotiabank Colpatria le informaron a sus clientes que quienes se vayan a acogerse a sus distintos alivios y beneficios previstos para enfrentar esta coyuntura lo puede hacer a través de sus canales virtuales o en las siguientes líneas dispuestas: en Bogotá: 0317561616; Cali: 0324891616; Ibagué: 0382771616; Medellín: 0346041616; Neiva: 0388631616; Pereira: 0363401616; Bucaramanga: 0376971616; Barranquilla: 0353851616; Cartagena: 0356931616; Cúcuta: 0375955195; Santa Marta: 0354365966; Villavicencio: 0386836126; Valledupar: 0355898480; Popayán: 0328353735 y Resto del País: 018000116001.



El BBVA indicó que para acogerse a sus beneficios sus clientes podráusar los diferentes puntos de atención, incluyendo canales remotos como Contact center y BBVA Net.



Así, las personas también se pueden comunicar con estos fines a través de las líneas de atención BBVA: Bogotá 401 00 00; Medellín 493 83 00; Cali 889 20 20; Barranquilla 350 35 00; Bucaramanga 630 40 00. Para empresas las líneas son: en Bogotá, 3078071 o a la línea nacional: 018000935777.



Bancolombia también ha dispuesto líneas telefónicas gratuitas para atender beneficios en otros créditos de sus clientes. Se trata de la línea 01 8000 515556 para temas que tengan que ver con leasing; la 018000912345 a nivel nacional para crétido ágil y libre inversión y la 018000517834 o el chat disponible en www.sufi.com.co, para préstamos Sufi.

Pymes

Bancamía, que atiende un segmento de bajos ingresos, así como a pequeños emprendedores en todo el país, indicó que los alivios dispuestos los podrán solicitar los interesados a través de su línea gratuita nacional 01 8000 126100 que opera 24 horas al día, 7 días a la semana, y la página web www.bancamia.com.co para que los usuarios resuelvan inquietudes, peticiones o recomendaciones.



Para apoyar a los microempresarios que al cierre de febrero se encontraban al día o con una altura de mora inferior a 30 días, y que por cuenta de la situación actual han venido experimentando dificultades para continuar atendiendo sus créditos en las condiciones habituales, el banco diseñó una línea de crédito mediante la cual se podrán reprogramar los pago de los mismos, permitiendo que con períodos de gracia de hasta 4 meses, el cliente no tenga que pagar las cuotas mensuales (ni capital ni intereses).



La entidad aumentó los límites transaccionales para darle mayor liquidez a los clientes. Así, podrán retirar en cajeros automáticos y corresponsales bancarios hasta 3.000.000 de pesos diarios; realizar compras hasta por 20.000.000 de pesos, y hacer transferencias por la aplicación de Banca Móvil y la Oficina Virtual hasta por una suma similar. Además, durante el tiempo que dure esta contingencia, elimina el cobro de comisiones por transferencias desde cuentas Bancamía hacia otros bancos.



