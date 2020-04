Covid-19 hará que familias reciban entre 30 y 45 % menos por remesas

El covid-19 le asestará un duro golpe a las familias cuyos ingresos dependen en buena medida del dinero que reciben del exterior vía remesas. Cálculos preliminares de la Asociación Bancaria (Asobancaria) apuntan a que por cuenta de la pandemia dichos giros caerán entre 30 y 45 por ciento.

Así las cosas, las remesas, que el año pasado alcanzaron una cifra récord cercana a los 6.744 millones de dólares, según el Banco de la República, tendrán una caída de entre 2.023 y 3.034 millones de dólares este año, respectivamente.

​

En su mayoría esos recursos provienen de Estados Unidos y España. Se estima que el 50 por ciento de los 5 millones de nacionales residentes en el exterior viven en esos dos países, desde donde enviaron a sus familiares en Colombia esa cifra récord para ayudarles a financiar sus gastos.

Para la Asobancaria la importante caída en el ingreso de cientos de familias colombianas por cuenta de las remesas no es el único problema que trae el covid-19 a las economías de países como Colombia. Habrá un fuerte en el disparo del desempleo, pues muchas de esas personas que viven de lo que les envían familiares y amigos del exterior se verán obligados a buscar empleo para compensar esa caída en sus ingresos.



Pero advierte el gremio que “este incremento esperado en la participación laboral podría no ser inmediato considerando la débil absorción laboral que se presentaría en los próximos meses frente a la reducida demanda por parte de las empresas en esta coyuntura. Se estima que, con la caída esperada de las remesas para este año, la población inactiva podría reducirse entre 588.000 y 881.000 personas”.



El año pasado fue récord en materia de remesas para el país debido a la recuperación de las economías como Estados Unidos y España. Esto significó que dichos recursos representaran el 2,1por ciento del PIB y el 3,1por ciento del consumo de los hogares, precisa la Asobancaria.



Un reciente análisis del Grupo Bancolombia señala que en 2019 el crecimiento en dólares de las remesas fue de 7,1 por ciento. Y agrega que “si a esto se suma el efecto de la depreciación del peso frente al dólar, que ese año promedió 11 por ciento, tenemos que los hogares receptores experimentaron un crecimiento de más del 18 por ciento en esta fuente de ingreso complementaria”.



Pero esas cifras que lucían tan alentadoras hasta hace unos meses, hoy ya no lucen igual con una economía mundial entrando en recesión.



Según estadísticas del Banco de la República cerca del 50 por ciento de las remesas que ingresó al país el año pasado provinieron solo de Estados Unidos (3.246 millones de dólares), el 15,7 por ciento de España (1.057 millones), 6,2 por ciento de Chile (417 millones) y 2,1 por ciento de Reino Unido (139 millones).



Pero con más de 6,6 millones de estadounidenses inscritos en el programa de desempleo, una cifra en aumento por la pandemia, sin duda esto tendrá un impacto importante en las remesas que miles de migrantes envían desde allí hacia sus países de origen.



Goldman Sachs y Morgan Stanley, citados en el análisis de la Asobancaria, sugieren que el desempleo nacional en Estados Unidos podría ascender a una tasa de entre el 9 y 12,8 por ciento, respectivamente.



En Bancolombia, por su parte, si tener en cuenta la expansión del covid-19, había estimado que un estancamiento en el crecimiento del empleo en Estados Unidos, debido a que su tasa de ocupación estaba cerca del tope. “Toda vez que el mercado laboral estadounidense está hoy en un estado de pleno empleo, resulta improbable que el número de ocupados –entre los que se encuentran los colombianos- crezca a partir de este punto de forma significativa”, indicaron en su momento.



El valor promedio de las remesas que reciben los colombianos desde el exterior está entre los 250 y 300 dólares, y quienes recibieron dinero del exterior en los primeros meses del 2019 vieron elevar el valor de esos ingresos por cuenta del alza del dólar que tocó un récord de más de 4.500 pesos.

ECONOMÍA Y NEGOCIOS - EL TIEMPO