Paro golpea gasto con tarjetas, pero mucho menos que el confinamiento

Los 21 días de paro y bloqueos que completó el país ya comienzan a reflejar sus efectos en el consumo de los hogares, que por cuenta de esta situación, cayó 17 por ciento en la primera semana de mayo, comparada con el mismo periodo del 2019, año en el que se considera normal, es decir, sin efecto de la pandemia. El Valle del Cauca es la región del país más afectada, pues allí, según un análisis del Grupo Bancolombia, el bajonazo fue más del 40 por ciento.



Los cálculos tienen como base el ritmo de consumo de los tarjetahabientes de Bancolombia y le permitieron concluir a los analistas de la entidad que "este es el peor resultado de consumo hasta ahora en 2021 y representa un riesgo a la baja relevante para la economía en el segundo trimestre".



Frente a igual periodo del año pasado, cuando el país estaba en lo más agudo de la pandemia se registra un crecimiento del 53 por ciento en el gasto de los colombianos con sus tarjetas débito y crédito.



El número de tarjetas de crédito activas de Bancolombia se acercaba a las 2,1 millones y las débito a 11,4 millones al corte de febrero del 2021, esto es, cerca de 14,5 y 30,5 por ciento, respectivamente, del total de este mercado, según cifras de la Superintendencia Financiera.



Y mientras el gasto en las tiendas de abarrotes registraron en ese periodo la mayor caída, un 45 por ciento, las compras de tiquetes y planes de turismo registan el crecimiento más alto en lo que va de mayo, con un disparo del 470 por ciento, el cual, no obstante, no alcanza para compenzar los niveles de factuiración que se tenían antes del inicio de la pandemia.



Según el análisis del banco, el gasto con el llamado dinero plástico no solo ha afectado las compras presenciales. También el consumo a través de canales que no requieren dicha presencialidad, pues estas solo crecienron 7 por ciento. "Si esta dinámica continúa, este mes debería cerrar con el menor crecimiento durante la pandemia", advierten los analistas.

Tiendas, las más afectadas

El informe también revela que esta situación por la que atraviesa el país también ha sido un duro golpe para el comercio minorista, pues cada vez son menos los que se mantienen activos. En efecto, en ese mismo periodo, los comercios pequeños que permanecían activo cayó 1,33 por ciento, lo que los deja 23 por ciento por debajo de los niveles prepandemia.



Mientras, los supermercados, sin hipermercados registraron su mayor crecimiento frente a 2019, con un 45 por ciento, explicado por "en parte a la disposición de algunos hogares a suministrar bienes básicos, dado el contexto de escasez en algunas regiones del país".