El proceso de sucesión es la acción por la cual se reparten y asignan los bienes y las obligaciones de una persona fallecida, entre los herederos o familiares, para que esa distribución se haga de acuerdo con la ley.

Las sucesiones pueden llevarse a cabo por vía notarial cuando la repartición en común acuerdo entre los herederos o cuando exista un testamento.



En caso contrario, en donde no hay acuerdo, la sucesión la hará un Juez de familia, para este caso se le denomina sucesión intestada o sin testamento.



De acuerdo con el artículo 1037, en el código civil, la sucesión sin testamento se da en dos circunstancias, cuando una persona fallece sin tener consciencia de qué será de sus bienes, y la segunda es cuando la persona aún queriendo colocar sus bienes en manos de alguien no tiene un testamento válido y no está ajustados a los procedimientos dictados por la ley para estos casos.

Sucesión

Lo que necesita para el proceso

En el caso de hacerlo por vía notarial se debe esperar 15 días después de la muerte de la persona para cumplir con las disposiciones legales.



Luego, el notario emitirá un acta notarial o una escritura pública.



Este proceso requiere de:



Copia auténtica del registro de defunción.



Registro Civil de nacimiento de los herederos.



Copia auténtica del registro de matrimonio si fuere casado o de lo contrario declaración de unión marital.



Último domicilio del fallecido.



Declaración de los herederos y sus representantes, en la que se asegura que no se conocen otros individuos con derechos iguales o superiores.



En caso de que el fallecido haya otorgado un testamento se necesita la copia de la escritura del testamento abierto o de la apertura del testamento cerrado.



Si existen bienes inmuebles, se requerirán las escrituras o títulos de adquisición de los bienes dejados, los certificados de libertad y tradición de dichos inmuebles, los comprobantes de pago (impuesto predial y valorización vigentes) y si se está sometido a propiedad horizontal debe presentar paz y salvo de administración.



Si existen vehículos, se debe adicionar, la tarjeta de propiedad y el impuesto vehicular al día.



En el caso de las cuentas bancarias, CDTs, créditos, prestaciones sociales, cesantías, o demás saldos en el sistema financiero, los estados de cuentas y certificaciones y si hay acciones o inversiones, se debe anexar el certificado de Cámara de Comercio y el

Certificado de composición accionaria firmada por contador.

