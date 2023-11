Así funciona la estafa del millón de pesos diario vía WhatsApp

Varios usuarios de WhatsApp han denunciado que reciben un mensaje, proveniente de un número internacional, que aparentemente fue escrito por el director general de proyectos de la Bolsa de Productos Básicos de Hong Kong y que de esta manera empieza la estafa que promete que se ganará por ese medio un millón de pesos diarios.

Luego, el supuesto funcionario dice que está contratando por ese medio a su nuevo personal de compras y que su oferta de empleo se puede realizar desde casa y que no requiere de mucho esfuerzo o tiempo, ya que todo se hace a través de WhatsApp con una inversión de 30 y 60 minutos al día.



Las personas que responden positivamente a ese mensaje 'ingresan' a la empresa y el pago inicial son 5.000 pesos, pero les advierten que luego sus ganancias pueden llegar a ser diarias entre 150.000 y un millón de pesos.



Para acceder a la oferta de empleo, el usuario de WhatsApp solo debe cumplir con el requisito de ser mayor de 20 años e ingresar al link que acompaña el mensaje.



Ese enlace es de un sitio web fraudulento que esconde código malicioso (malware), diseñado para robar información personal o afectar el funcionamiento del teléfono.

mensaje de estafa de Whatsapp Foto: Captura de WhatsApp

Las víctimas de estas modalidades generalmente entregan datos como sus números de cuenta de ahorros, de cuentas para transferencia de dineros sea Nequi, Daviplata o dale! para poder recibir los pagos, pero al final no hay un pago y los delincuentes obtienen información de las víctimas que puede ser usada para otras estafas.



Se recomienda además de aprender a reconocer este tipo de estafas es no convertirse en una víctima más de los ciberdelincuentes que aprovechan cualquier descuido para sustraer su información.



Evite descargar aplicaciones o acceder o páginas web desde un QR, SMS o ‘email’ de dudosa procedencia.



Así mismo, desconfiar de llamadas extrañas o de supuestos funcionarios que solicitan información detallada de sus productos bancarios o servicios que implican alguna información personal. Los organismos oficiales jamás le preguntarán, están información por teléfono.



Finalmente, no realice transacciones o compras en sitios web que no tienen una página oficial verificada o que su dominio web que tenga inconsistencias o errores.



Todos deben empezar por 'https://www', de no ser así, no lo haga.

