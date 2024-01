Si tiene entre 18 y 28 años, puede pedir crédito de vivienda con el FNA: así funciona

Los jóvenes que tengan entre 18 y 28 años pueden adquirir vivienda propia mediante un crédito que ofrece distintos beneficios a los aspirantes.



Este método de financiación se realiza por medio del Fondo Nacional del Ahorro (FNA) buscando facilitar el acceso a un hogar para la nueva generación de trabajadores en el país.



EL TIEMPO se comunicó con Germán Espejo, vocero de la entidad, quien explicó los detalles de la línea de crédito para jóvenes Generación FNA.



¿Es lo mismo Generación FNA que Jóvenes Propietarios?

Una de las preguntas que han estado rondando en redes sociales es respecto a si Generación FNA es lo mismo que Jóvenes Propietarios.



"Jóvenes Propietarios era un programa de subsidios del Gobierno. Generación FNA es una línea de crédito que tiene el Fondo Nacional del Ahorro con una serie de beneficios para los jóvenes", señaló el vocero de la entidad. "Son distintos", enfatizó.



Respecto al programa de subsidios, el portal oficial del FNA indica que: "El Gobierno nacional, a través del Ministerio de Vivienda, Ciudad y Territorio, desarrolló e implementó un programa especialmente dirigido para colombianos hasta 28 años, conocido como Jóvenes Propietarios".



Entonces, a partir de esto, y con el objetivo de apoyar el programa, el FNA creó una línea de crédito exclusiva para este segmento de la población. Lo que implicaría que Generación FNA nació de la iniciativa del Gobierno al implementar Jóvenes Propietarios.

Generación FNA surgió como una línea de crédito de Jóvenes Propietarios. Foto: iStock

¿Cuáles son los beneficios de Generación FNA?

De conformidad con información de la entidad, estos son los beneficios que obtendrán los jóvenes que planeen acceder a este crédito de vivienda:



- Porcentaje de financiación hasta del 90 % (cuota inicial 10 %).

- Financiación en UVR o pesos.

- Se reduce en 70 puntos básicos (0,7%) la tasa de crédito vigente.

- Rango de ingresos desde 1 salario mínimo mensual legal vigente.

- Pueden solicitar créditos conjuntos si ambos cumplen con las condiciones de edad.

Además de la edad, ¿qué otros requisitos hay para acceder al crédito?

La persona que desee acceder deberá tener entre 18 y 28 años (al momento de la radicación del crédito 28 años + 364 días). Estar afiliado al Fondo Nacional del Ahorro, bien sea por cesantías o por medio de un Ahorro Voluntario.



En caso de ser empleado, deberá tener 8 meses de trabajo en el último año. Por otro lado, si es independiente deberá demostrar que trabajó durante dos años bajo esa modalidad.



Ahora bien, si reunió todos los requisitos y piensa postularse, debe tomar en consideración que si está reportado en DataCrédito no podrá acceder a Generación FNA. "La persona no puede estar reportada en ninguna central de riesgo", indicó la entidad.



Quienes estén interesados pueden dirigirse a la página oficial del FNA y consignar sus datos en el espacio solicitado. También podrán acercarse a las diferentes sedes que tiene la entidad para que le ayuden con el trámite.



Recuerde asignar su turno por medio del siguiente enlace: https://agendamiento.fna.gov.co/

¿Cuándo se creó Generación FNA?

"El programa Generación FNA se creó el 18 de mayo de 2021 y ha tenido una gran acogida por parte del mercado, ya que actualmente se cuenta con aprobaciones vigentes por valor de $ 500.029.341.000 con un total de 4.982 trámites", expresó Espejo.



Hasta el momento, hay un total de 6.248 afiliados a la línea de crédito de vivienda con créditos por valor de $ 541.523.094.700. Esto corresponde al 5 por ciento del total de afiliados de Generación FNA, según información de la entidad.

Nataly Barrera

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

