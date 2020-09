Lo que debe saber del nuevo subsidio a tasa para viviendas clase media

El Gobierno, a través del decreto 1233, expedido este lunes por el Ministerio de Hacienda, asignó 100.000 coberturas de tasa de interés (subsidio a la tasa) para créditos hipotecarios y operaciones de leasing habitacional, otorgados por entidades financieras y cajas de compensación familiar, para compra de vivienda nueva no VIS de hasta 500 salarios mínimos (438 millones de pesos en 2020).



De acuerdo con la norma, que dispone de los recursos del Fondo de Reserva para la Estabilización de la Cartera Hipotecaria (Frech), estas coberturas están disponibles hasta diciembre de 2022 o hasta que se agoten las existencias.

Con ello los beneficiarios de los subsidios no VIS a la tasa de interés recibirán mensualmente cerca de 439.000 pesos durante los primeros 7 años del crédito, lo que equivale a un subsidio total de más de 36 millones de pesos, 42 salarios mínimos, para que más familias puedan hacer realidad el sueño de tener casa propia.



El ministro de Vivienda, Jonathan Malagón, explicó que para acceder a este programa las personas interesadas no deben haber recibido subsidio familiar de vivienda por parte del Gobierno y/o las cajas de compensación familiar, ni ninguna cobertura de tasa de interés en el pasado.



Para la postulación al mecanismo, el comprador interesado debe hacerla a través de la entidad bancaria de su preferencia al momento de solicitar un crédito hipotecario o leasing habitacional.

Según el funcionario, el subsidio es diferente al que se había eliminado, principalmente porque ahora el rango de viviendas no VIS a las que se puede aplicar va hasta 438 millones de pesos, lo cual amplía el rango del precio de la vivienda que se puede postular, al tiempo que del total de coberturas, 60.000 estarán dirigidas exclusivamente para la compra de primera vivienda, mientras que el cupo restante podrá aplicarse también para compra de una segunda vivienda por parte de los ciudadanos.



Si una familia quiere comprar segunda vivienda, lo podrá hacer postulándose a esos 40.000 cupos, pero deberá cumplir con las condiciones de no haber recibido subsidios del Gobierno o de las cajas de compensación familiar ni haber sido beneficiario de los pasados subsidios a la tasa de interés.

No obstante, Malagón explicó que quienes sean beneficiarios o hayan recibido un subsidio familiar de vivienda en modalidad de arrendamiento podrán aplicar también a la cobertura a la tasa de interés para viviendas no VIS. Los beneficiarios de Mi Casa Ya no podrán recibir esta cobertura.



Malagón recalcó que el esquema se puede utilizar en la compra de vivienda sobre planos (en construcción), caso en el cual el subsidio se solicita al momento de la legalización del crédito.

