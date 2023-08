Si este año los colombianos ya estaban ajustando sus finanzas por el alto incremento en el costo de vida, de cara a lo que se viene en el 2024 se deberá hacer un esfuerzo adicional por cuenta de un mayor pago en el impuesto de renta.



Pero esto no afectará a todos los colombianos, solo a aquellos que ganan más de 10 millones de pesos al mes que, según el Ministerio de Hacienda, son más de 520.000 personas.



Como ocurre cada año, entre agosto y octubre, comienzan a vencerse los plazos para presentar la declaración de renta ante la Dian por los ingresos, gastos e inversiones que se tuvieron en el 2022.



Y para cumplir con esta obligación, los colombianos aprovechan las posibilidades que existen para que la base gravable sobre la cual se calcula este impuesto sea lo más baja posible y, por consiguiente, se tenga que pagar un menor valor, no se deba pagar nada o lograr un saldo a favor.



Sin embargo, en 2023 ya no se podrá disminuir esta base gravable en la misma proporción que se venía haciendo en años anteriores e, incluso, este año, ya que en la reforma tributaria aprobada en el 2022 se incluyeron varios cambios importantes.



Actualmente, algunos montos que se pueden deducir en esta ecuación son los aportes a salud y pensión, los intereses por créditos hipotecarios y hasta un 50 por ciento del impuesto del 4x1000 que se pagó durante el año. También están las rentas exentas, que eran las que permitían la mayor oportunidad de planeación fiscal en Colombia.

Fue precisamente en estas rentas exentas en las que hubo modificaciones. Carlos Enrique Neira, director de Global Mobility Services en KPMG Colombia, explica que hasta el año pasado se podía destinar hasta un 30 por ciento de los ingresos anuales, sin exceder los 136'226.000 pesos, a un fondo voluntario de pensiones o a una AFC (Ahorro para el Fomento de la Construcción), que son cuentas de ahorro para la compra de vivienda.



Estos aportes permiten disminuir la base gravable sobre la cual se calcula el impuesto de renta. Además, estaba exento de este gravamen el 25 por ciento del valor total de los pagos laborales, siempre y cuando no sobrepasaran 2.880 UVT (Unidad de Valor Tributario) anuales, que este año equivalen a 122'146.560 pesos.



Pero, a partir de este año el tope de esta renta exenta laboral ya no es de 2.800 UVT sino de 790 UVT (33'505.480 pesos). Esta renta exenta laboral se refiere al ingreso bruto menos los aportes de salud y pensión y las deducciones a que haya lugar. La cifra que resulte se debe multiplicar por el 25 por ciento y es la que se resta de la base gravable.



El valor que queda, siempre y cuando no supere los 790 UVT, es el que se puede usar para calcular el impuesto de renta que se debe pagar en el 2024 por los ingresos, gastos e inversiones que se hayan hecho este año.



"No es que se tenga más oportunidad de planeación fiscal y ver qué más se puede hacer para disminuir la base gravable, porque la reforma tributaria estuvo enfocada a limitar aún más estos beneficios y posibilidades de disminuir la base gravable", aseguró Carlos Enrique Neira.



A todo lo anterior se le adiciona otra limitación. El año pasado la sumatoria de las deducciones y rentas exentas no podía exceder el 40 por ciento de los ingresos de una persona o 5.040 UVT (213'756.480 pesos), pero en el 2023 este límite se está reduciendo a 1.340 UVT (56'832.080 pesos).



Todo esto significa que el próximo año muchos colombianos cuando comiencen a hacer cuentas verán aumentar significativamente la base sobre la cual tendrán que calcular su impuesto de renta del 2022 y, por ende, también crecerán las posibilidades de pagar más dinero por este tributo.



Cálculos de KPMG indican que las personas que ganen unos 10 millones de pesos al mes podrían pagar entre 1 y 2,5 millones de pesos más de renta el próximo año, mientras que las personas que tengan un sueldo de 15 millones de pesos pagarían aproximadamente 3 millones de pesos adicionales, aunque cada caso es diferente e influyen varios factores.

¿Qué hacer?



Carlos Enrique Neira asegura que lo más recomendable que puede hacer una persona es hablar con su asesor fiscal para que, bajo el escenario de la reforma tributaria, le calcule cuánto le han retenido y cuánto le falta en retenciones para ver cuál podría ser el diferencial y así ese mayor pago del impuesto de renta que tendrá que hacer el próximo año no lo coja tan desprevenido.



Además, es importante que, desde este año, los colombianos hagan un ahorro o provisión para el 2023 porque se sentirá un impacto en las finanzas, un consejo que ya están dando los contadores públicos a sus clientes.



También existe la posibilidad de que el trabajador le pida a su empleador que le haga una mayor retención en la fuente, que es considerada como un pago anticipado del impuesto de renta.



Entre tanto, desde la Dian manifiestan que a finales de este año y a comienzos del 2024 se fortalecerá la socialización de todos los cambios que se incluyeron en la reforma tributaria para que el próximo año cuando los colombianos comiencen a hacer sus cuentas no se lleven la sorpresa de que tendrán que pagar más por el impuesto de renta o que por primera vez les va a tocar pagar.



Efectos colaterales



Los aportes voluntarios se establecieron para incentivar la compra de vivienda e incrementar las contribuciones a los fondos de pensiones a cambio de un beneficio fiscal, pero como ahora no se tienen estos incentivos en la misma magnitud, los colombianos podrían renunciar a seguir haciéndolos.



Por lo tanto, los aportes voluntarios a pensión podrían disminuir. "Los estímulos financieros para el ahorro eran muy importantes para promover el ahorro voluntario. Se eliminaron las exenciones para pensiones voluntarias y aunque se mantuvieron los ahorros voluntarios en pensiones obligatorias, la reforma ha sido percibida como una amenaza a ese ahorro", dice Daniel Wills, vicepresidente técnico de Asofondos.



Lo mismo podría pasar con los ahorros en cuentas AFC para adquirir vivienda propia. Desde mediados del 2022 el sector viene atravesando una fuerte crisis y en los primeros meses de este año se vendieron apenas 75.414 viviendas nuevas, menos de la mitad de las 155.320 unidades que se lograron comercializar en el mismo periodo del año pasado.

