Por menor uso del vehículo aseguradoras, a compensar a sus asegurados

Las compañías de seguros que operan en el país tendrán que compensar a los tomadores de pólizas de vehículos, pues, debido al menor uso de sus autos como consecuencia del confinamiento obligatorio, los riesgos de accidentes de tránsito u otros siniestros también disminuyó.

Así lo establece una circular de la Superintendencia Financiera, que dará a conocer en las próximas horas, a través de la cual les ordena a las aseguradoras que venden pólizas de vehículo, para que acuerden con sus asegurados en este ramo la forma en que se les compensará el tiempo que no usaron su vehículo por la cuarentena decretada.



Según conoció EL TIEMPO, se estima que el confinamiento obligatorio fue de 45 días, tiempo que las compañías deben compensar a sus asegurados, lo cual puede estar representado en devolución de parte del costo de la póliza o la extensión de la cobertura de esta por ese mimo periodo.



En la circular se establece qué tipo de coberturas dentro de las pólizas son las que generan esa compensación, pues hay algunos aspectos que, pese a que el vehículo estuvo inmobilizado, se mantenían vigentes, como daños o hurto.



Se estima que en Colombia hay más de 2,2 millones de vehículos asegurados.

Recursos del Soat

El Gobierno, además, a través del decreto 800 del 4 de junio de este año, le acaba ordenar a las aseguradoras que expiden el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat), el traslado de los recursos con cargo a esta póliza que no se utilizaron en la atención de accidentes durante el confinamiento obligatorio.



Dichos recursos, según el artículo 9 del decreto dado a conocer esta mañana, se deben trasladar a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (Adres).

Cálculos preliminares indican que las aseguradoras tendrán que girarle a la Adres recursos del orden de los 200.000 millones de pesos, que no se requirieron para atender accidentes de tránsito. FACEBOOK

TWITTER

Cálculos preliminares indican que las aseguradoras tendrán que girarle a dicha administradora recursos del orden de los 200.000 millones de pesos, que se estiman no se requirieron para atender accidentes de tránsito durante 45 días que duró el confinamiento total.



Según estimaciones oficiales, la siniestralidad de los vehículos durante ese periodo se redujo en un 70 por ciento, comparada con la reguistrada en un periodo similar.



En Colombia, pese a que el parque automotor supera los 15 millpones de vehpiculos, solo 8 millones tienen Soat, según la Federación de Aseguradores Colombianos (Fasecolda)



Pero no fue lo únicdo que se redujo en esos 45 días de confinamiento. También cayeron en un 62 por ciento los ingresos de la Adres provenientes por la venta de Soat. Y es que mientras en un mes normal la originación de pólizas de estas alcanza las 600.000 en promedio, durante el periodo de cuarentena esa cifra alcanzó solo 150.000.



Al no estar circulando buena parte de los vehículos en el país muchas personas se abstuvieron de renovar su Soat, mientras que el ingreso de vehículos nuevos al parque automotor se freno, lo cual hizo que parte de los recursos que se obtienen de la venta de dicho seguro obligatorio no llegaran al Adres, como es tradicional.



Esa circunstancia es la que llevó al Gobierno a ordenar que esos recursos que no se destinaron a atender acciudentes de tránsito con cargo al Soat se trasladen a la administradora para que esta no se descapitalice, indicaron fuentes del Gobierno.



Por: Economía y Negocios