Continuamos destacando las principales y más frecuentes consultas planteadas por los lectores.



Requisitos de la convocatoria a la asamblea ordinaria:



La convocatoria la efectuará el administrador con una antelación no inferior a quince días calendario. La citación debe ser enviada a cada propietario a la última dirección registrada, acompañando el listado de personas que adeudan expensas comunes. Se recomienda también anexar un formato de poder en caso de que el propietario no pueda asistir. Se deben adjuntar los estados financieros y el presupuesto. Informar a los propietarios que los libros se encuentran a su disposición en la administración, en horarios determinados.



¿Quiénes pueden asistir a la asamblea?



Tienen derecho a participar con voz y voto los propietarios de unidades privadas, sus representantes o delegados.



¿Qué requisitos deben contener los poderes?



Los poderes pueden ser generales o especiales. Se debe consignar en cada poder las facultades que se otorgan al apoderado. Por ejemplo, aceptar a nombre de su representado para ejercer cargos si es designado. Es claro que el nombramiento recae sobre el propietario que otorga el poder.



Es necesario revisar cada poder. El locatario, en el caso de los contratos de leasing representa al propietario. En síntesis, se demuestra la condición de propietario, con el certificado de tradición y libertad. Si la persona no aparece con tal calidad, debe presentar un documento que contenga el mandato otorgado o la calidad de representante legal o voluntario.



Los arrendatarios y tenedores pueden participar con derecho a voz, pero si desean votar deben llevar poder de los propietarios, excepto que el reglamento establezca algo diferente.

Datos personales y orden del día

¿Es legal grabar la asamblea por audio o video?



Aunque es posible que las personas jurídicas utilicen mecanismos de audio y video para dejar constancia de lo sucedido en la asamblea, es necesario advertirlo desde antes de la reunión y obtener las autorizaciones previas para la recolección, almacenamiento, uso, circulación y supresión de las grabaciones, por tratarse de datos biométricos. Esto, para no incurrir en violación de las normas que regulan el tratamiento de datos personales sensibles.



Los administradores son responsables del tratamiento de datos personales y para obtener las autorizaciones pertinentes de los propietarios. Estas normas se deben observar desde las citaciones hasta el levantamiento de las actas.



¿Qué sucede cuando se acaba el tiempo y no se puede agotar el orden del día?



En una asamblea bien organizada y con una buena presidencia no debe suceder esto. Si pasa, se puede convocar de nuevo la asamblea ordinaria para tratar y decidir los puntos restantes. En esta, el quórum para deliberar será como en el primer caso: un número plural de propietarios que represente más de la mitad de los coeficientes de copropiedad, y para decidir se requiere el voto favorable de la mitad más uno de los coeficientes de copropiedad representados en la reunión. En esta se agotarán los puntos faltantes.



Segunda Convocatoria: Si no se logra el quórum para deliberar, la segunda asamblea que se realice tendrá el carácter de segunda convocatoria. En esta se podrá sesionar con un número plural de propietarios cualquiera que sea el porcentaje de coeficientes representados.



Cuando la asamblea no sea convocada, se reunirá por derecho propio el primer día hábil del cuarto mes siguiente al vencimiento de cada periodo presupuestal.

