En época de asambleas continúo orientando a los propietarios, administradores y consejos, antes de que puedan tomar decisiones que los afectarán no solo de manera personal sino en su patrimonio.



Consultan los lectores



“En varios edificios encuentro que hay confusión sobre las actividades que tienen a su cargo los administradores y el consejo de administración según la Ley 675 de 2001. Es así como en un caso, se hizo la asamblea extraordinaria para cambio de administrador y de consejo por renuncia de los anteriores a 31 de mayo de 2021.

"Se eligió un consejo de administración de tres miembros (el edificio residencial solo tiene nueve apartamentos). Tanto la administración como el consejo hicieron entrega al nuevo consejo de todos los documentos, contabilidad, etc., a satisfacción, según las normas. (…) El consejo nombrado no quiere contratar un administrador y se ha abrogado todas las funciones de este.



"Tampoco ha aceptado la solicitud de los demás propietarios de convocar a otra asamblea. Esta situación nos pone a analizar, ¿por qué ellos no cumplen con la Ley? ¿Por qué faltan al respeto de los derechos de los demás propietarios?

¿Cómo hacer para que se vuelvan a cumplir las normas de la propiedad horizontal?



"Sabemos que tendríamos que demandar, pero eso también es aumentar la discordia, no hay una entidad que les llame a cumplir, ¿entonces qué otros argumentos hay para llamarlos al orden? “

Posibilidad de remover a presidente del consejo

Otro propietario plantea que “en una asamblea virtual, la persona que se designó como presidente de esta reunión se hizo nombrar en el consejo y también asumió como presidente, con el argumento de que había ejercido como tal en la asamblea. De ahí en adelante es quien ordena todo, incluso por encima del administrador, que también fue propuesto y designado por él. ¿Dónde se establecen las funciones del presidente del consejo? ¿Cómo se podría remover del cargo?”



Respuesta



Las funciones de los órganos de administración de la propiedad horizontal están determinadas en la Ley 675 de 2001 y en cada reglamento de propiedad horizontal.



Aunque el artículo 55 de la Ley citada, prevé que corresponde al consejo de administración, “tomar las determinaciones generales en orden a que la persona jurídica cumpla sus fines, de acuerdo con lo previsto en el reglamento de propiedad horizontal “, en otros artículos asigna importantes atribuciones a este órgano, como nombrar al administrador, imponer las sanciones cuando lo establezca el reglamento; convocar a la asamblea de propietarios de manera extraordinaria por necesidades imprevistas o urgentes del edificio o conjunto.



Por mandato de la norma, el administrador debe preparar y someter a consideración del consejo las cuentas anuales, el informe para la asamblea anual, el presupuesto de ingresos y egresos, los balances y su ejecución. En cuanto al presidente del consejo, la única facultad que le otorga la Ley es suscribir el contrato de vinculación del administrador. Desde luego no tiene la representación legal de la persona jurídica y sus demás atribuciones se consagran en los reglamentos.



De acuerdo con estas funciones que la Ley asigna al consejo, es innegable su importancia, pero también su responsabilidad y como lo expresa la consultante, sobre este grupo de propietarios designados por los demás, están las normas y las decisiones de la asamblea; de tal manera que sus atribuciones son limitadas.



Como quiera que es la asamblea el órgano que nombra sus miembros, esta tiene la facultad de removerlos y aunque no existe aún una entidad oficial que controle sus actos y actuaciones, este control interno se ejerce en parte por la asamblea y en parte por el revisor fiscal.



De conformidad con las normas vigentes, los propietarios residentes y ocupantes pueden hacer solicitudes al consejo a través de derecho de petición y obtener respuesta . Así mismo, sus decisiones pueden ser impugnadas.



La Ley menciona de manera expresa a este órgano en el Título II de Solución de Conflictos, al dar posibilidad a los propietarios de acudir a diferentes mecanismos alternos, en razón de la aplicación e interpretación de la Ley y del reglamento y sin perjuicio de los asuntos que deban someterse a los jueces. De igual manera los miembros del Consejo pueden ser sancionados como cualquier otro propietario de acuerdo con lo previsto por la Ley y por cada reglamento.