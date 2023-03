Preguntan los lectores: “En mi conjunto están pidiendo a los propietarios que entreguemos un certificado de tradición y libertad (para mantener información actualizada). Se me hace bastante extraña la solicitud (por no decir peligrosa) y ya en alguna otra oportunidad hace un par de años nos habían pedido escrituras. ¿Es esto común, y cuál sería su fin real?”



Respuesta



El administrador puede solicitar el certificado de tradición y libertad para efectos relacionados con la aplicación del régimen de propiedad horizontal, por ejemplo, para controlar la asistencia de los propietarios a la asamblea. Es necesario respetar las normas de protección de datos personales. Se debe analizar cada caso.

Pregunta



“Mi hijo tiene un apartamento donde yo habito sola y soy la encargada de todo lo que tiene que ver con el inmueble. Cuando me pasé a vivir hace 2 años, él anexó a la documentación de propietarios un poder que me da derecho a voz y voto en todo lo relacionado con este. Para el año 2022 apliqué a consejera y fui excluida porque no era propietaria, y así lo dice el reglamento de copropiedad. En este caso ¿cómo se hace para poder participar como consejera, si el poder que mi hijo me otorgó no es válido según los consejeros elegidos en ese momento? Este documento no fue autenticado, ya que nos dijeron que no había necesidad por la ley antitrámites. ¿Qué se debe hacer para validar la voluntad de mi hijo?



Respuesta



Considero que, tratándose de un poder general, la lectora puede representar a su hijo para todos los efectos autorizados por este. Si no le permiten ejercer este mandato, se estaría desconociendo el derecho del propietario a participar en las decisiones tomadas por la asamblea y el consejo. La Ley establece que el consejo puede estar conformado por propietarios de unidades privadas o sus delegados. La decisión de la asamblea puede ser impugnada ante el juez.

Problemas en asambleas virtuales

Pregunta



“En donde resido, las asambleas virtuales han sido un procedimiento nefasto pues se ha prestado para manipulación de poderes, poderes de personas que viven en el exterior son tomados por abogados de propiedad horizontal que ejercen poder sobre la asamblea, imposibilitan participación y muchas decisiones quedan a medias. Por lo anterior agradezco a usted darme argumentos para hacer esta asamblea presencial.”



Respuesta



El administrador y el consejo deciden la modalidad de la asamblea. Es posible hacer una encuesta entre los propietarios para conocer la voluntad de la mayoría de estos dependiendo de las condiciones del conjunto. He expuesto con anterioridad mi posición en el sentido de recomendar las asambleas virtuales, no solo para lograr una mayor asistencia, evitar el desplazamiento de personas que no residen en los inmuebles, especialmente de unidades con usos diferentes al residencial.



Pregunta



¿Es legal o hay algún impedimento para que la administradora de un edificio, que no es propietaria, sea nombrada y ejerza las funciones propias como secretaria de la asamblea anual de propietarios?



Respuesta



Muchos reglamentos hacen referencia al tema, permitiendo que el administrador ejerza esta función. Es claro que, si bien el administrador convoca a la asamblea y tiene funciones antes, durante y después de la asamblea, que solo participa con voz en la reunión y no es parte de esta, es la persona más preparada e idónea para ser designado como secretaria de esta.



Lea además:

- Asambleas de propietarios (I): ¿presenciales o no presenciales?

- Asambleas de propietarios (II): convocatoria, asistencia y orden del día

- Asambleas de propietarios (III): multas, morosos y otros aspectos

- Asambleas de propietarios (IV): cosas que no se pueden decidir

- Asambleas de propietarios (V): cuotas, renuncias y otros temas



NORA PABÓN GÓMEZ

Abogada - Asesora externa

Consultas

Envíe su pregunta, muy concreta y sin anexos, al correo: redaccioneconomicas@eltiempo.com