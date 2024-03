¿Cómo dejar de asistir a la asamblea de su conjunto sin ser multado?

En el primer bimestre de cada año, en las propiedades horizontales se realizan las asambleas de propietarios. En algunos edificios y conjuntos residenciales, a quienes no asisten a estas reuniones se les cobra una multa. Sin embargo, hay un camino para no asistir a la asamblea y evitar la sanción pecuniaria.



(Puede leer: Si gana este salario, tendrá que declarar renta en 2024: director de la Dian explica)

Antes del 31 de marzo, por ley, se deben realizar esas asambleas. Algunas personas no pueden asistir a esas reuniones por razones de trabajo o de salud. Sin embargo, para algunos propietarios esas asambleas son tediosas y muy largas, y si se realizan en las noches, es peor, porque al otro día hay que madrugar a trabajar.



No obstante, en edificios y conjuntos residenciales, a quienes no asisten a estas reuniones se les cobra una multa, que es pactada por los miembros del consejo de administración e incluso, por la asamblea misma.



Según Metrocuadrado, en algunas copropiedades se exige el pago de dos cuotas de administración. El desembolso del dinero se hace sin ningún formalismo y se da por sentado que el copropietario queda a 'paz y salvo' con la asamblea.

¿Cómo evitar la sanción?

La opción más expedita para evitar una multa por no asistir a la asamblea de copropietario es presentar un poder ante la administración.



(Le recomendamos: Nuevas convocatorias de trabajo en Canadá: estos son los requisitos)



Ese poder debe incluir los nombres y cédulas tanto del propietario como del apoderado al que se le otorga voz y voto. La gran ventaja del poder es que no necesita estar autenticado en notaría.

Facebook Twitter Linkedin

Los administradores cobran multa por no asistir a las asambleas. Foto: iStock

Incluso, algunos administradores envían un formato de poder adjunto a la citación de la asamblea. El poder puede ser entregado en la administración hasta un día antes de la reunión.



REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

También puede leer: