Pregunta: “En un edificio de 15 unidades, de uso familiar, no comercial ni mixto, un propietario ha decidido en su apartamento, habilitar una habitación como consultorio psicológico y atender pacientes todos los días incluidos sábados y a veces festivos.



"Para tal fin utiliza el celador para que informe sobre la llegada de los pacientes y los haga subir por el ascensor a su apartamento. La cantidad de pacientes está en el orden de 15 a 20 visitas diarias en un costo en la minuta de los celadores y algunos llegan con sus vehículos utilizar el parqueadero de visitantes.

"Esta situación no se ha comentado en ninguna asamblea, pero informalmente en una de ellas antes de iniciar le hicieron el comentario al propietario sobre el uso de su apartamento como consultorio y la respuesta fue: 'yo puedo subir a mi apartamento a quien quiera'.



"Preguntamos cómo hacemos para corregir esta situación y quien debe hacerlo sobre todo que se debe hacer si el propietario insiste en ignorar la solicitud de los demás propietarios".



Respuesta



El propietario citado por el consultante no ha tenido en cuenta que el uso del edificio es residencial de acuerdo con la licencia de construcción y los planos aprobados, y la nueva destinación que está dando a su apartamento está causando un impacto a los demás propietarios y residentes en razón de que no solo está poniendo en peligro la seguridad de estos, sino que está generando una mayor, desproporcionada e injustificada utilización de los bienes y servicios comunes, alterando los derechos de uso y goce de los otros propietarios. A ello se suma que no solo está desconociendo el reglamento de propiedad horizontal, sino la licencia y planos aprobados.



El administrador debe activar los mecanismos de solución de conflictos, establecido en el reglamento y en la Ley 675 de 2001 y, si es necesario, el consejo y/o la asamblea de propietarios, según se haya previsto en el reglamento, podrán imponerle sanciones sin perjuicio de acudir, mediante el administrador, a las autoridades policivas por infracción a las normas urbanísticas.



Diferente situación se da, cuando parte o todo un edificio, previos los estudios respectivos, deciden aceptar otros usos complementarios o cambiar el principal de las unidades privadas mediante aprobación de la asamblea de propietarios, reforma del reglamento y cumpliendo con las normas urbanísticas.

Molestia por uso de una chimenea

Pregunta



“Vivo en una unidad de un conjunto residencial y hace aproximadamente 3 años estoy afectada por un vecino que prende su chimenea, la cual da a las ventanas de 2 alcobas y la sala, llenando mi apartamento de humo. He buscado solucionar el tema a través del comité de convivencia, pero no he logrado nada, el vecino considera que esta en su derecho y la sigue utilizando sin considerar el perjuicio a la salud que nos está generando”.



Respuesta



La Ley 675 de 2001 establece en su artículo 18 que "los propietarios de los bienes privados deben usarlos de acuerdo con su naturaleza y destinación, en la forma prevista en el reglamento de propiedad horizontal (…) absteniéndose de producir ruidos o molestias que perturben la tranquilidad de los demás propietarios, o atenten contra la salud pública”. De tal manera, que esta norma y el reglamento, son los principales fundamentos para que la administración exija al infractor su cumplimiento.



Como lo he señalado con anterioridad al resolver otras consultas, no es cierto que al administrador o el consejo no les corresponda intervenir cuando los derechos de un propietario, residente u ocupante estén siendo vulnerados o irrespetados por su vecino, pues es claro que además de estar perjudicando a una residente se está incumpliendo con el reglamento y se puede acudir a los mecanismos de solución de conflictos, pero también imponer las sanciones previstas en el reglamento y en la Ley.



En este caso está siendo amenazado el derecho a la vida, a la salud y a un ambiente sano y, a la vez, está perturbando el uso y goce del afectado, por lo cual también proceden acciones judiciales y policivas.

Asambleas no presenciales y prórroga de emergencia sanitaria

Preguntan varios administradores y propietarios si aún se pueden realizar asambleas no presenciales o virtuales.



Respuesta



Se pueden convocar y celebrar las asambleas con esta modalidad de conformidad con la Ley 675 de 2001 y los reglamentos, teniendo en cuenta soportes legales y pronunciamientos oficiales a los cuales me he referido recientemente.



El Gobierno Nacional dispuso el retiro del tapabocas en ciertas condiciones, pero al aire libre. En estos espacios y principalmente en los cerrados se deben evitar las aglomeraciones y observar todas las precauciones y medidas de bioseguridad, especialmente las contempladas en la Resolución 777 de 2021 del Ministerio de Salud y Protección Social.



Ante la permanencia del covid-19, y con mayor razón al haber sido prorrogada la Emergencia Sanitaria hasta el 30 de abril de 2022 mediante Resolución 0304 del 23 de febrero del Ministerio de Salud y Protección Social , sigo considerando que es conveniente seguir realizando las asambleas en la modalidad de no presenciales.