Desde los últimos meses del año, los órganos de administración de edificios y conjuntos se han comenzado a preparar para las asambleas ordinarias del próximo año. Se espera que se puedan realizar las asambleas presenciales. Sin embargo, se prevé que continuarán reuniéndose en gran parte las asambleas de manera no presencial.



Consultan los Lectores



La propietaria de un apartamento perteneciente a una unidad residencial de 320 apartamentos donde se paga una cuota de administración de 95.000 pesos mensuales pide orientación para resolver las siguientes dudas:



1. ¿Cuál es el procedimiento que se debe seguir para que en esta unidad residencial se nombre un tesorero?

¿Si el conjunto no tiene presupuesto para pagar a un tesorero qué se debe hacer para que tenga un salario mínimo mensual en este conjunto?



2. ¿Cuánto es el valor de la multa por inasistencia a las asambleas ordinarias y extraordinarias?



3. ¿Es permitido para la próxima asamblea ordinaria que se piensa convocar en el 2022, pedir cuotas de mayor cuantía por pandemia, para arreglos de fachada?



¿Cuándo se considera que es una cuota de mayor cuantía y con qué quórum debe quedar aprobada y si la asamblea debe ser virtual o presencial? ¿En las asambleas virtuales con que quórum quedan aprobadas las decisiones?

Contrataciones, multas y cuotas

Respuesta



1. La designación y contratación de personas requeridas para el mejor manejo de cada copropiedad, depende del presupuesto que se apruebe por la asamblea. De tal manera que, si no hay recursos suficientes para pagar al tesorero y menos por un valor mensual fijo, la misma administración tendrá que cumplir con esta función con su personal, como se hace en la mayoría de los casos.



No es obligatorio designar un tesorero, salvo lo que disponga el reglamento de propiedad horizontal.



2. Las sanciones de multas, para todos los efectos, deben estar consagradas en cada reglamento indicando las conductas objeto de la aplicación de la sanción, con especificación de las que procedan para cada falta.



Para su imposición se deberán respetar los derechos de los propietarios al debido proceso, defensa, contradicción e impugnación y sujetarse al procedimiento señalado en el reglamento respectivo y en la Ley 675 de 2001 (artículo 2º y 59 a 62).



3. Corresponde a la asamblea ordinaria, aprobar las cuentas del último año y también el presupuesto para el año siguiente, donde se incluirán los mayores valores en que se haya tenido o que se tenga que incurrir por causa de la pandemia y, por tanto, el valor de la cuota de administración dependerá de este presupuesto aprobado por la asamblea, previamente elaborado por el administrador y aprobado por el consejo de administración.



La pregunta no es clara, pero si se refiere a la imposición de una cuota extraordinaria para el efecto citado, se deberá seguir el procedimiento que establezca el reglamento y, en vacío de este, la Ley 675 de 2001, que establece unos límites, entre estos los consagrados en el artículo 35 de la Ley de propiedad horizontal y en el artículo 46 de la misma (esta última en cuanto al quórum requerido si se supera durante la vigencia presupuestal 4 veces el valor de las expensas necesarias mensuales. para el cobro de cuotas extraordinarias).



Las decisiones que requieren este quórum calificado no podrán ser tomadas en asambleas no presenciales, ni en reuniones de segunda convocatoria, salvo que en este último caso se obtenga la mayoría exigida por la Ley.



En las asambleas virtuales el quórum decisorio, es de una mayoría de propietarios que representen la mitad más uno de los coeficientes de copropiedad representados en la reunión.



NORA PABÓN GÓMEZ

Abogada - Asesora externa

Consultas

Vivienda & Construcción cuenta con los análisis de la consultora del sector de la construcción y las copropiedades, que responde cada sábado en EL TIEMPO a interrogantes que los lectores envían al correo: redaccioneconomicas@eltiempo.com