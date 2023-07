El valor de los cánones de arrendamiento en Colombia subió en el primer trimestre del presente año 4,41 por ciento. Y si bien este es uno de los rubros que impiden que el costo de vida de los colombianos descienda con mayor rapidez, como lo espera el país, la mala noticia para más de 7 millones de hogares que viven bajo esa condición es que, para lo que resta del 2023, seguirán presentándose nuevos incrementos en ese frente.



Los cánones comienzan a reactivarse ante una mayor demanda de personas que ante la coyuntura económica optan por toman en arriendo un inmueble para vivir y no de adquirir uno propio con similares finalidades.



Según Mario Ramírez, presidente de Fedelonjas, gremio que aglutina a más de 10.500 agentes inmobiliarios en el país, advierte que el incremento de los cánones de arrendamiento no se ha llevado al tope permitido para el 2023 (del 13,12 por ciento) ni a la inflación del semestre (6,15 por ciento).



Y dice que esto no ha sido así porque "el aumento de los servicios públicos ha reducido el ingreso disponible de los hogares y por ende su capacidad de pago. Estos incrementos afectan especialmente la capacidad adquisitiva de los hogares de menores estratos que es donde se concentra la mayoría de quienes habitan en arriendo", explica.



¿Quienes viven en arriendo?

Los jóvenes en la actualidad prefieren vivir en arriendo, cerca de sus lugares trabajo y espacios de menor área. Foto: 123RF

En Colombia, debido a la falta de recursos y a los costos de adquirir una vivienda propia la gran mayoría de familias que viven en arriendo son la de menores ingresos. Se estima que el 40,2 por ciento de los hogares en el país viven bajo esa condición.



Según Fedelonjas, muchos de los 7 millones de hogares que viven en alquiler encuentran en esta opción una mejor forma de tener vivienda en condiciones de calidad y ubicación que les ayuda a mejorar su calidad de vida, porque de otra forma, es decir acudiendo a sus ingresos o a subsidios estatales, solo tendrían la posibilidad de pagar una solución de muchas menores especificaciones.



“Las nuevas generaciones muestran una inclinación a vivir en arriendo porque le dan prioridad a su calidad de vida, prefieren vivir muy cerca de sus lugares de trabajo o estudio, llegar en bicicleta o incluso a pie y por ser hogares mucho más pequeños también buscan espacios con menor área. Debemos estar preparados para atender esa demanda con nuevos estilos de vida”, explica Ramírez, quien agrega que, de hecho, “este será uno de los temas de análisis durante el 39 Congreso Nacional de Fedelonjas que se realizará del 23 al 25 de agosto en ExpoFuturo en Pereira.

Los retos del sector

La mayor demanda de inmuebles para alquiler está obligando a los propietarios de estos a hacerles mejoras, con lo cual también se impulsa la generación de mano de obra no calificada. Foto: Foto: 123rf

Según el dirigente gremial, al incrementarse la demanda de arrendamiento, también se estimula la oferta de vivienda en alquiler. De una parte, los propietarios están mejorando sus inmuebles mediante adecuaciones y remodelaciones para recibir ingresos adicionales, lo que jalona el empleo de mano de obra no calificada; y de otra, quienes tienen ahorros los invierten en finca raíz porque saben que los cánones empiezan a recuperarse.



Esa mayor demanda también genera retos para lograr que las condiciones de la vivienda sean las necesarias y buscar que los contratos se cumplan y realmente regularicen la calidad de la vivienda para que las familias puedan acceder a una vivienda digna y adecuada.



“Notamos que ha crecido la cantidad de contratos verbales, una mala práctica que genera malos entendidos e inconvenientes entre arrendatarios y propietarios. Las consultas a las inmobiliarias para resolver conflictos por contratos verbales también están al alza”, puntualizó el presidente de Fedelonjas.